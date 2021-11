‘Ganamos con justicia y seguimos creciendo como equipo’: Osorio

América de Cali remontó una derrota parcial frente a Millonarios y en apenas tres minutos le dio vuelta al marcador cuando finalizaba el partido en el Estadio Romelio Martínez, de Barranquilla, en el primer partido del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2021.



El técnico Juan Carlos Osorio afirmó que su conjunto fue justo ganador y que continúa en crecimiento cuando quedan 5 partidos de la llave.

En su opinión del compromiso, dijo que “enfrentamos a un gran equipo, primero aplaudirle la gran gestión que está haciendo el ‘profe’ Alberto Gamero, a su favor, ha sabido contemporizar su idea de juego, se habla de cambiarla, pero él sabido innovarla, modificar y mejorarla. Aparte de eso ha consolidado muchos jugadores. Me parece que es un gran rival, con comportamientos muy marcados de aquellos equipos que deciden tener una propuesta proactiva-ofensiva en el fútbol. El juego fue muy parejo en el primer tiempo, como era de esperarse, nosotros planificamos el juego sobre tres o cuatro factores muy marcados en el funcionamiento de Millonarios: La conducción de sus centrales, la interiorización de su gran marcador lateral Román, las superioridades posicionales y numéricas de Mackalister en el tercio medio y la profundidad de sus extremos, sobre todo el de banda izquierda”.



Añadió que “creo que supimos gestionar esos factores, tal vez el más importante de todos las interiorizaciones de Román, creo que allí Mauricio Gómez cumplió una gran labor con él, supimos sincronizar hasta qué punto junto lo defendía Jeison Lucumí o a qué punto lo tomaba Mauricio. En la primera parte tuvimos la mejor opción de gol en un remate de media distancia de Jeison en un partido muy disputado. En el segundo ellos tienen la fortuna de irse en ventaja con una muy buena llegada de Mackalister, no le conocía que fuera tan influyente en el marcador, sí en el juego, y creo que lo controlamos muy bien, insistimos, sobre los 30 minutos finales hicimos las modificaciones que estaban planificadas, casi todas nominales, y al final se nos dio el resultado. Respetando al rival, admirándolo profundamente, al final ganamos con justicia y seguimos creciendo como equipo, hay algunos comportamientos que ya también nos identifican a nosotros, un muy buen inicio de finales y ahora pensar en el próximo juego, que sin lugar será tan difícil como este y a seguir consolidando el equipo que estamos formando”.



Acerca de los factores que más le gustaron respondió que: “El equipo continúa mejorando en sus comportamientos, se nota el progreso. Me gustaron muchas cosas, en términos generales el profesionalismo de los muchachos, cada vez están mejor preparados para competir a una alta intensidad, el crédito y mérito a ellos por el compromiso que han mostrado en este proceso”.



También se refirió a la decisión de mantener a Mauricio Gómez a pesar de tener amarilla e incluso haberse salvado de la expulsión: “Aquí hay una práctica que todos los jugadores la conocen y en algunos momentos hay que hacer una excepción marcada como hoy, entendiendo en el caso puntual que Mauricio es un jugador que compite muy bien y nunca entra con mala intención, y que me decidí por mantenerlo”.



Finalmente, habló de las acciones en que han recibido tantos después de saques de banda: “A todos los equipos les marcan goles, a veces en transiciones, a veces en pelota detenida, a nosotros nos han marcado varios y trataremos de controlar mejor los saques de banda en nuestro primer tercio”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces