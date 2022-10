Ramos: ‘Sabemos que falta una fecha donde se va a jugar mucho’

América de Cali sigue en la pelea por conseguir la clasificación a las instancias finales del torneo, al derrotar de local 4-0 al Deportivo Pasto por la jornada 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. El delantero Adrián Ramos, resaltó la importancia del triunfo.



“Hemos dado un gran paso, el equipo ha hecho un gran esfuerzo y juego. En todos los sentidos supimos manejar los tiempos, dominamos muy bien el juego ante uno de los equipos que mejor viene compitiendo, pero América fue superior y hemos marcado varios goles, que nos transmiten más confianza, que era los más complejo que hemos tenido en este campeonato”.

Ya piensan en el siguiente compromiso: “sabemos que se viene una semana muy difícil, donde vamos a tener un juego complicado, porque en Santa Marta sabemos que Unión ha sido fuerte y nosotros tenemos que seguir como hasta ahora, con esa mentalidad de querer ser mejores cada día. Tenemos una semana donde podemos trabajar para ir a buscar la clasificación”.



Estaban buscando una buena victoria desde hace meses: “durante toda la temporada habíamos intentado hacer un partido redondo, donde se jugará bien en todas las líneas, se marcarán varios goles, que el hincha lo disfrutara y nosotros lo disfrutáramos sin apuros. Este fue el partido y contento por eso, por el esfuerzo que el equipo ha realizado durante todo el semestre y en lo personal, por marcar nuevamente”.



“Hicimos un buen partido, me sentí bien, lo que se practicó en la semana se realizó, siempre buscamos en cada juego dar lo mejor y sabemos que esto es fútbol. Algunas veces la cosas no salen muy bien, en este juego afortunadamente nos salió a todos en lo individual y al final hablamos, porque tuvimos un buen triunfo, pero todavía no tenemos nuestro objetivo”, complementó el capitán americano.



Seguirán trabajando para asegurar la clasificación: “como se viene haciendo cada semana, fortalecer nuestro juego sabiendo de la habilidades y dificultades del rival, para tratar de aprovechar esos momentos. Sabemos que falta una fecha que se va a jugar mucho y tratar de controlar la ansiedad de jugar”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15