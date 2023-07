América sigue buscando central: directivo descartó a dos ex-Selección

Se busca central con perfil derecho en América de Cali. A dos días de estrenarse frente al Deportes Tolima, el equipo escarlata sigue echando un vistazo a la lista de candidatos para cerrar el mercado, después de fichar a Jader Quiñones, Víctor Ibarbo, Jorge Soto, Edwin Cardona y Joyce Ossa, estos dos últimos que todavía no han sido oficializados.



Los 'Diablos Rojos' ya descartaron a Óscar Murillo, quien viene de tener ocho temporadas en México, porque es de perfil izquierdo como Joyce, quien llegó desde el fútbol portugués. Además, Jeison Murillo descartó volver al fútbol colombiano por ahora y tendrán que seguir mirando opciones. Lo único claro es que no puede ser extrajero.

"Nosotros teníamos todo listo con Bryan Ceballos, pero vino Junior y ofreció más dinero, estoy seguro que Junior lo miró porque sonó para América. Al filtrarse se complicó", contó el presidente Mauricio Romero en charla con el programa Zona Libre de Humo. El fichaje del central del Fortaleza de Brasil quedó a medio camino.



"En este momento el tema del central es una necesidad importante pero no queremos traer por traer. Debe ser colombiano por la limitante del cupo extranjero. El tema de Oscar Murillo es que es central por izquierda y no se contempló ese nombre. Por Jeison Murillo sí hablé con el hermano, que es amigo mío, intentamos hacer el acercamiento pero la respuesta es que está manejando unas opciones en el exterior y cree que no es el momento de regresar".



Finalmente, Romero precisó que tanto Joyce Ossa (lateral izquiero/central) como Edwin Cardona (volante ofensivo) están finiquitando el tema de documentos para empezar a entrenarse con el grupo este sábado. Tan pronto firmen serán anunciados como nuevos refuerzos.