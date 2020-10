Los puntos altos y bajos de América de Cali en su visita al Junior

Pese a que no pudo desarrollar lo que había realizado en sus recientes compromisos, América de Cali pasó una dura prueba este miércoles en su visita al Junior por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2020.



El empate 1-1 en el Metropolitano resultó justo por lo visto en los 98 minutos del partido, porque si bien es cierto que Junior fue superior en el comienzo y marcó el gol de la ventaja, además de fabricar al menos dos llegadas más con peligro, luego el equipo rojo se hizo al balón y en el remate del segundo tiempo también estuvo cerca de llevarse los tres puntos.

No hay duda que el resultado le brinda motivación para enfrentar a Nacional en Medellín el domingo 18 de octubre (6:05 .m.), en el partido más atractivo de la fecha 15, aunque hay detalles por revisar de parte del cuerpo técnico.

Estos fueron los puntos altos y bajos del elenco que dirige Juan Cruz en su cotejo con Junior:



El desequilibrio de Duván Vergara: Es el jugador más claro en el andamiaje del campeón y lo ratificó en el Metropolitano, no solo con una bonita definición por el lado en que más rinde, sino con la presencia siempre riesgosa en terreno juniorista.



Un punto para seguir creciendo: La igualdad representa un buen botín para el elenco vallecaucano, ya que aparte de haberlo hecho ante una de las plantillas mejor conformadas del campeonato, deja al rojo quinto con 23 unidades.

Mal primer tiempo: América permitió que el elenco ‘tiburón’ se le fuera encima y esta vez no presionó alto, por lo que las llegadas más frecuentes fueron del local. Así encontró Junior el gol de la ventaja con ‘Cariaco’ González, aunque afortunadamente Vergara conquistó la paridad en ese mismo periodo tras una buena habilitación de Carlos Cortés Barreiro.



Momentos de confusión: Aunque el marcador final reporta división de honores, América no la pasó durante varios pasajes por la forma en que Junior lo sometió en defensa, dejando ver un cuarteto posterior y una línea medular que no atinaba a recuperar el balón.

Malas entregas: Ese es un punto que debe revisar Juan Cruz Real con sus dirigidos, porque le han costado goles en contra o jugadas de enorme peligro. En esta ocasión fue Jhon Arias el que se equivocó en un pase apenas comenzando el partido y para fortuna de los ‘diablos’ Miguel Borja no supo aprovechar.



La insistencia de Vergara por la derecha: Para nadie es un secreto que las mejores actuaciones de Duván han sido por la izquierda, para que aproveche su perfil cambiado en velocidad y luego enganche hacia adentro y defina, pero el técnico Juan Cruz volvió a iniciar con él por la derecha, perdiendo minutos importantes ante un Junior que fue más en esos momentos. Por la izquierda convirtió el tanto del empate escarlata.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces