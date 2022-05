Graterol tras la eliminación del América: ‘ha sido un año muy duro'

El América de Cali cayó nuevamente en condición de local 0-1 contra Alianza Petrolera en la noche del lunes, en el estadio Pascual Guerrero, donde a falta de dos jornadas quedaron eliminados de cualquier posibilidad de avanzar a las finales de la liga colombiana y a partir de ahora deben pensar en revertir la situación de la Copa Colombia contra Unión Magdalena y restructurar bien el equipo para el segundo semestre.

El guardameta Joel Graterol, se refirió a cómo afrontar esta eliminación: “ha sido un año muy duro para esta institución, equipos grandes se conforman con jugadores competentes, competidores natos y me caracterizo como uno de ellos; simplemente quiero ganar y es difícil asimilar cuando tu quedas fuera de una liga por la cual estas compitiendo. Es muy difícil sobre todo estando en este equipo donde se han vivido momentos muy bonitos y se ha sido ganador en momentos”.



Seguidamente añadió: “esa fue mi reacción, cuando termina el partido como jugador no se puede creer, siempre quiero ganar y es difícil asimilarlo, empecé a pensar que es lo que sigue, hay que levantarse pero fueron muchísimas oportunidades también que tuvimos como equipo y la responsabilidad es netamente de nosotros. Al inicio del torneo nos faltó un poco más para ser contundentes a la hora de ganar puntos en casa”.



Dijo que mantuvieron la esperanza hasta el último minuto: “sabíamos que veníamos de varios torneos que clasificábamos en la raya en última instancia y eso lo hablamos de que ha principio de torneo no queríamos hacerlo, pero esto es fútbol y creo que nos está pasando una factura dura, se tenía la esperanza que seguíamos vivos ganando y tampoco se aprovechó”.



Habló de la final que tienen la próxima semana: “está la vuelta de la Copa Colombia y esa es nuestra motivación. Para mí el mayor motivador que hay es un objetivo, como persona y equipo es el impulso mayor. Si nosotros fijamos la copa como objetivo, esa es nuestra meta que mentalmente tenemos que trabajar en base a ella, tenemos que despertar el hambre de ganar esa copa, de pasar esta fase y por supuesto competirla hasta el final”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15