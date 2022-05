Estos serían los refuerzos del América para el segundo semestre

América de Cali sigue enfocado en el inicio de la pretemporada del equipo profesional, en el cual desde este martes varios jugadores, especialmente los que no tuvieron muchos minutos en la última parte del torneo o salieron del departamento médico, volvieron a la sede deportiva en Cascajal, para cumplir con las primeras horas de preparación de cara al segundo semestre.

Como ya se sabe, América no podrá realizar nuevos fichajes de jugadores por la sanción que recibieron cuando contrataron al mediocampista Rafael Carrascal a mediados del 2019 del Deportes Tolima. Por ende el equipo tendrá que afrontar el semestre prácticamente con el mismo grupo que lo terminó, pero la institución tiene una pequeña ventana para hacer incorporaciones, con jugadores que tienen contratos vigentes con los diablos rojos, pero que se encuentran cedidos en otros clubes.

¿Cuáles son los jugadores que vuelven o tendrían la posibilidad de regresar?

El primero que se unió fue el lateral derecho Daniel Quiñones, quien ya fue bicampeón con el equipo en el 2019 y 2020, y desde hace unos meses entrena a la par de grupo, tras finalizar su préstamo con el Deportivo Pasto. El defensor de 23 años sería una buena alternativa para los americanos, disputando el puesto con el titular Eber Moreno y Cristian Arrieta. Además, desde el propio jugador se conoció que no fue inscrito por Juan Carlos Osorio en el actual torneo, por su corta estatura.

El segundo será muy probablemente el defensor central Kevin Andrade, quien a principios del semestre dejó el equipo, para probar en el Club Atlético Platense de Argentina, pero el jugador no fue visto con buenos ojos y retornará al América disputando un puesto con Marlon Torres, Jorge Segura, John García y Brayan Medina.

El atacante Juan David Pérez, actualmente se encuentra y tiene contrato vigente con el Once Caldas de Manizales, en el cual ha sido una pieza importante para el club, pero según declaraciones del presidente del equipo albo, no tendría inconvenientes en dejarlo salir, para colaborarle al América. Pérez llegó a la institución roja para el 2020, pero fue cedido a Águilas Doradas y al Once.

El último es el lateral Nicolas Giraldo, quien también está con los caldenses y que tiene una posición muy parecida a la de Juan David, solo que el defensor termina contrato en un par de días y se encuentran negociando su continuidad o su regreso al América. Giraldo fue el habitual titular en el blanco blanco.

Los otros jugadores que están cedidos, que tenían la posibilidad de regresar, pero al final se informó que no sería así, ya que sus equipos ejercerán la opción de compra son: Rafael Carrascal con Cerro Porteño de Paraguay y el atacante Emerson Batalla con Talleres de Córdoba de Argentina. Además, ambos equipos avanzaron a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15