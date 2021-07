¡Día rojo! América jugará dos partidos este domingo: horarios y canal

Se avecina un domingo completamente escarlata. América de Cali disputará dos partidos, casi que al tiempo. Primero se medirá con Envigado en el Polideportivo Sur y dos horas después enfrentará al Medellín en Estados Unidos.



¿Cómo hizo Juan Carlos Osorio para cumplir con los dos compromisos?

Teniendo en cuenta que la prioridad es el torneo local, el estratega risaraldense optó por dejar a su columna vertebral en el país para poder afrontar con todos los detalles la tercera fecha.



Vale recordar que los caleños ocupan actualmente la primera casilla de la Liga con seis unidades, mismas que Bucaramanga, Millonarios y Alianza Petrolera, pero con mejor diferencia de gol (+4).

​

​Por otro lado, el asistente de Osorio, Pompilio Páez, y Jersson González fueron los encargados de comandar el grupo de 18 futbolistas que viajaron entre semana a territorio norteamericano.



Entre los convocados aparecen piezas importantes como Diego Novoa, Marlon Torres y Luis Alejandro Paz. Este duelo amistoso frente al Poderoso se disputará en el Estadio Red Bull Arena de New Jersey.





Envigado vs América de Cali

Tercera fecha de Liga BetPlay 2021-II



Fecha: 1 de agosto.

Hora: 4 p.m.

Canal: Win Sports +.



América de Cali vs Independiente Medellín

Partido amistoso en Estados Unidos



Fecha: 1 de agosto.

Hora: 6 p.m.

Canal: Win Sports.