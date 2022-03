¿América ya piensa en próximo DT? Contundente respuesta de Tulio Gómez

El máximo accionista del América, Tulio Gómez, dialogó recientemente con el programa Antena 2 de Cali sobre la posibilidad de buscar técnico tras finalizar la Liga I-2022, teniendo en cuenta el "divorcio" con Juan Carlos Osorio. Pero, ¿realmente están pensando en su salida y analizan posibles entrenadores? El directivo escarlata dijo que no dejan de recibir hojas de vida.

"Él tiene una cláusula de salida para junio, ahí vale menos la indemnización. La otra son 15 meses. El cuerpo técnico del América creo que es el más caro del país", dijo Gómez reconociendo que no le ve una salida a la situación a menos que el América de Osorio lo convenza con una mejoría en su juego. Sin embargo no se le ve muy convencido.



"Hemos fracasado, el rendimiento ha sido muy malo. Ojalá que mejoremos, pero no nos ha dado resultado la forma de jugar. Tal vez necesita otro perfil de jugadores, pero con lo que tenemos no. Tenemos dos eliminaciones y al octogonal pasado nos metió Huila porque le ganó a Envigado. Uno no puede esconder los fracasos. La nómina que tenemos no es la mejor, pero tampoco es la más mala", agregó el directivo del América.



Tulio reconoció que con Osorio "nos encontramos y conversamos, tenemos un buen trato", desmintiendo que exista una mala relación con el entrenador. Pese a ello, todo indica que la relación llegará a su fin en junio. "Vamos a ver qué pasa, pero uno siempre está mirando. El equipo empieza a perder y todo mundo empieza a enviar hojas de vida", reconoció Tulio sobre las nuevas opciones de técnico.



¿Y las polémicas frases de parte y parte? Al respecto, el máximo accionista escarlata mencionó que "soy amante de las frases y las pongo de acuerdo al estado de ánimo".



También fue crítico del fútbol que viene mostrando el equipo y dijo en qué podrían mejorar para encontrar el camino, ¿le hará caso Osorio? "En un contragolpe cualquiera nos mete un gol, entonces pienso que hay que ser más defensivos. Ochoa Uribe logró títulos con una férrea defensa y Once Caldas quedó campeón de Copa Libertadores a punta de defensa. Tolima es un equipo ganador porque se planta bien en la defensa".



Finalmente, Gómez se mostró preocupado por el alto número de lesiones. "Tenemos diez jugadores en departamento médico. Unos se han lesionado entrenando y otros jugando, pero creo que ahí hay una falla. (Iago) Falque estaba bien y jugó, pero en un entreno se lesionó. Nunca habíamos tenido tantas lesiones y hay que revisar qué hay que corregir. Este año no hemos podido tener todo el equipo en pleno".