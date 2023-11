América iría por un jugador de Nacional para 2024: hay interés

América de Cali aún mantiene ilusiones en las finales de Liga BetPlay 2023-II, pero pese al complicado panorama, la era Lucas González seguirá para el próximo año y desde ya, las directivas buscan jugadores para reforzar la plantilla.

En esta temporada el delantero argentino Facundo Suárez no ha tenido su mejor rendimiento y por ello, para el 2024 las directivas estarían buscando sumar un atacante importante.



Por ello, el objetivo de América sería Tomás Ángel, el joven delantero de Atlético Nacional, quien no ha sido tenido en cuenta en esta temporada y todo parece indicar que no continuará en la institución.



De acuerdo a información revelada por el periodista Mariano Olsen en Zona Libre de Humo, América estaría interesado en tener a Ángel para 2024.



Pese a ese interés, aún no se sabe con exactitud cuál será el futuro del delantero de la Selección Colombia Sub-20, pues también ha sido relacionado con equipos de la MLS.