América de Cali y próximos retos para clasificar: rivales complejos

América de Cali es uno de los equipos que viene jugando bien y su nivel estable lo han llevado a ser uno de los favoritos al título. Sin embargo, en los anteriores partidos no había mostrado su mejor versión y contra Pereira volvió a retomar esa superioridad y protagonismo en ataque.





Al ganarle al Deportivo Pereira en la agonía por un marcador de 2-1, con un gol en el último minuto de Adrián Ramos, el equipo dirigido por Alexandre Guimaraes logró tres puntos de oro que le sirven para seguir manteniéndose en los ocho clasificados. Sin embargo, aún le faltan seis jornadas y se le viene un calendario difícil y la victoria a los matecañas fue vital para poder mantenerse en caso de un paso en falso en próximos juegos.



En las próximas tres jornadas de Liga BetPlay, América enfrentará a tres equipos grandes, donde dos de ellos están también peleando clasificar entre los ocho clasificados y el que gane prácticamente se irá asegurando.



El primer gran reto de América será contra Millonarios en el estadio El Campín, sin duda el equipo con mejor proceso y presente del fútbol colombiano. Además, el juego será dentro de unos días y no habrá tiempo de descanso para el equipo de Guimaraes, quien tendrá como obligación, no perder en su visita al embajador.



Luego del juego contra los de Alberto Gamero, el 30 de abril deberá recibir a Deportivo Cali en el clásico caleño y pese a que su eterno rival está eliminado, no dejará de ser un equipo de cuidado, pues viene en alza y tiene el descenso persiguiéndolo, por lo que un traspiés lo dejarían mal parado.



Por último, en esa seguidilla de partidos, América visitará a Atlético Nacional, quien también busca su cupo entre los ocho y últimamente está obligado a ganar sus juegos, pues están por fuera de los ocho clasificados. Igualmente, la diferencia entre ambos hasta esta fecha 15 es de apenas cinco puntos, por lo que es clave llegar a este duelo con unidades ganadas con los anteriores rivales de envergadura.



Actualmente, América tiene 25 puntos y le basta dos victorias y mínimo un empate para llegar a 32 y quedar prácticamente listo, pero el calendario y tipo de rivales le harían aplazar ese objetivo en caso de no llegar a sumar los puntos requeridos y quedaría con obligación de ganar sí o sí en las últimas fechas.



Calendario América:



Millonarios (V) – 27 de abril

Cali (L) – 30 de abril

Nacional (V) – 4 de mayo

Huila (L) – 8 de mayo

Once Caldas (L) 14 de mayo

Bucaramanga (V) 17 de mayo