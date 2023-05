¡Partidazo en Cali! América y Millonarios buscan la punta del Grupo B

El plato fuerte de la jornada en el fútbol profesional colombiano. América de Cali recibirá a Millonarios en el Pascual Guerrero en un duelo clave por la punta del grupo. Escarlatas y embajadores llegan a este igualados con cuatro puntos y lo que suceda en los próximos 90 minutos podría ser definitivo para conocer al finalista. En el historial, el balance es positivo para el conjunto bogotano, que tiene 24 triunfos más que su rival.



América de Cali llega bien para enfrentar a Millonarios frente a su público. Hace 5 partidos no conoce la derrota y la victoria sobre Independiente Medellín en la jornada pasada dará un envión anímico. Alexandre Guimaraes, técnico del conjunto caleño, sabe que la prueba será difícil.

“Ahora tenemos que recuperar al equipo, sabiendo que el miércoles va a ser otra batalla acá sabiendo que el ambiente estará lindísimo. Hay que recuperar, ni siquiera entrenar, el rival tiene un día más de recuperación que nosotros. Estamos contentos porque dimos un buen paso pero todavía falta mucho”, dijo el estratega brasileño en rueda de prensa.



Para este partido, América volverá a contar con Franco Leys, quien ya pagó las tres fechas de suspensión por la tarjeta roja recibida en el duelo ante Once Caldas por la fecha 19 de la fase todos contra todos y apuntaría para ser titular.

En cuanto a Millonarios, la situación es parecida. El equipo no ha perdido en los cuadrangulares, no obstante, el empate con Boyacá Chicó en la pasada jornada dejó un sin sabor. Álvaro Montero fue el jugador más destacado en el partido, generando así dudas en la afición.



Por otro lado, Gamero confirmó lo peor y es que David Macalister Silva podría perderse el compromiso por lesión. En palabras del entrenador, el capitán embajador estaría desgastado desde lo físico por la "intensidad a los partidos y con lo que hace en el campo se canse. Vamos a esperar estos días para que se puede recuperar bien”, dijo el DT en la previa.



Si bien no es confirmada la ausencia de Macalister Silva en el partido en el Pascual Guerrero, el estratega del equipo bogotano reveló que podría modificar el esquema táctico. Un 4-2-3-1 o un 4-3-3, podría ser la formación con la que Millonarios saldría a buscar una victoria que lo deje cerca de la final.

Alineaciones probables:



América de Cali: Diego Novoa; Esneyder Mena, Brayan Córdoba, Kevin Andrade, Edwin Alexis Velasco; Franco Leys, Juan Camilo Portilla; Cristian Barrios, Carlos Darwin Quintero, Andrés Sarmiento; Facundo Suárez.



Millonarios: Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Jorge Arias; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Luis Paredes, David Macalister Silva, Beckham David Castro; Leonardo Castro.