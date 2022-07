América no pudo en debut en Liga II: discreto partido contra Envigado

América de Cali empató de visitante 0-0 contra Envigado, por la primera fecha del segundo semestre de la liga colombiana, en el estadio Polideportivo Sur. El conjunto escarlata fue muy discreto en la zona ofensiva y solamente pudo generar algunas opciones frente a los antioqueños, que presentaron un equipo muy físico.



El compromiso en los primeros momentos del primer tiempo estuvo bastante parejo desde el mediocampo y con algunas incursiones de ambos equipos con remates desviados o sin peligro para los goleros. La más importante, fue un disparo de larga distancia de Daniel Quiñones que salió desviado.



Los minutos pasaron y el cuadro local empezó a tener más tenencia del esférico y mantuvo la insistencia en la búsqueda del gol, pero les faltó claridad en los pases en los últimos metros del campo.



Luego de la pausa de hidratación por las altas temperaturas, Envigado continuó con la misma dinámica y América cayó en la secuencia del pelotazo largo, que no le trajo buenas oportunidades a sus hombres en el ataque.



Al minuto 35, los escarlatas que vistieron con su nueva indumentaria blanca generaron una nueva llegada con un centro-disparo de David Lemos, que el golero Santiago Londoño tuvo que enviarla al tiro de esquina. Luego los naranjas respondieron con algunas opciones, pero nuevamente sin definición, con el que terminó la etapa inicial.



Para el segundo tiempo, Envigado era el que movía el esférico, pero al minuto 52 América tuvo una opción muy clara en un contragolpe rápido con Juan Camilo Portilla que asistió a Adrián Ramos, el delantero avanzó varios metros, estuvo mano a mano con Londoño, se demoró en definir y el arquero ganó el duelo.



La cantera de héroes respondió segundo después con un remate Daniel Londoño, pero pasó por encima del horizontal de Joel Graterol. Posteriormente los equipos hicieron los primeros cambios, en el local entró Ever Valencia por Daniel Arcilla y en la visita ingresó Daniel Hernández por David Lemus.



Después del minuto 70, el juego fue ganando en emociones por momentos con un ida y vuelta, sobre todo porque siguieron refrescando a los equipos en cada una de las líneas de juego.



Sobre el minuto 80, América se fue animando más y tuvo dos oportunidades muy claras con un cabezazo de John García que controló en dos tiempos el guardameta y luego con Carlos Sierra con un remate. Al final los equipos no se hicieron daño y el compromiso terminó en tablas.



En la siguiente jornada de la Liga II-2022, Envigado visitará al Deportivo Pasto, mientras que el América jugará contra Deportivo Pereira, pero el partido se encuentra aplazado porque el Pascual Guerrero se encuentra ocupado por la organización de la Copa América Femenina 2022.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15