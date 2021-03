América salvó un punto y su imagen: empató 1-1 visitando a Pasto

América de Cali empató este domingo 1-1 en su visita a Deportivo Pasto, salvando su imagen, pues tuvo un primer tiempo desastroso, y sumando un punto, que lo sigue alejando del grupo de los ocho primeros equipos, que disputarán la fase final de la Liga BetPlay.



La décima fecha marca la mitad del campeonato y los diablos rojos siguen en deuda con su fútbol y su afición. El primer tiempo fue para ‘sacarle la piedra’ a la hinchada, que en días previos al partido contra Pasto fue en masa a protestar a la sede deportiva, pues no resiste más malos resultados.



Y en los primeros 45 minutos, en los que Pasto sacó la ventaja 1-0, con gol de Ray Vanegas a los 11’, las cosas pudieron ser peores. El gol fue la radiografía del mal momento para los dirigidos por Juan Cruz Real: el balón le rebota a Rodrigo Ureña y nació un ataque pastuso; el centro al área se cruzó por las narices de la defensa visitante, pero nadie metió la pierna para cortar la pelota, y esa pasividad terminó en gol.



América fue un equipo desconcentrado, desordenado y sin alma. Tanto que el arquero Joel Graterol terminó reclamándole a sus compañeros porque no reaccionaban, mientras el venezolano atajaba una y otra vez pelotas de gol, en la embestida nariñense. El 1-0 fue un gran premio a la apatía americana, y poco botín para un Pasto que jugaba cómodo.



Y tal vez sirvió el regaño de Graterol y lo que se haya dicho en el entretiempo en el vestuario visitante, pues América puso actitud para afrontar la segunda parte del compromiso.



América se fue encima de su rival, con las complicaciones y limitantes que sabía que tenía, pero no descansó hasta igualar. A los 78’, Santiago Moreno logró el objetivo y empató el partido. El 1-1 abrió el juego de ambos y en los dos arcos hubo opciones de gol, que, sin embargo, no movieron el marcador. Empate que no le ayuda mucho a América en la tabla, y tampoco a Pasto, pues los dos están afuera de los ocho.