América de Cali se refuerza: llega el lateral que pidió Osorio

Este martes es esperado en la capital vallecaucana el lateral izquierdo chocoano Elvis Mosquera, uno de los jugadores que estaban dentro de las solicitudes del técnico Juan Carlos Osorio a los directivos del América de Cali.

La información fue confirmada a FUTBOLRED por Jaime Elías Quintero, presidente del club santandereano. “América se lleva una persona increíble, ese muchacho es entregado totalmente a su familia, ahora como futbolista ojalá le rinda al equipo, porque a nosotros nos rindió mucho. A mí no me gusta cortarle alas a nadie del grupo, el que tenga otra opción, bien ido. Me duele lo de Elvis, pero esa es la realidad, todo tiene su principio y su fin. Como persona es increíble y como jugador muy cumplidor”.



Mosquera estuvo con el conjunto canario desde comienzo de año hasta la fecha y siempre fue fijo en la formación titular. “Es ambidextro, lateral izquierdo, pero centra bien con los dos perfiles, ojalá rinda como acá. Es un jugador de marca, cuando se le pide que vaya y hay un jugador que le abra espacio, pasa a la raya, tiene buen salto, presiona y centra bien. E un buen jugador”, remarcó Jaime Elías.



Quintero agregó que “hablé con él esta tarde, pero le dije que arrimara mañana temprano a despedirse del grupo antes de viajar a Cali, ‘no se vaya sin despedirse’. Luego llegará a Cali para tomarse los exámenes y finiquitar todo con América”.



El directivo confirmó que el jugador pagará un dinero al Bucaramanga, seguramente con un aporte del América. “No sé qué negociación hizo con ellos, él quería estar allá y cuando uno hace las cosas con ganas le va bien”, manifestó el presidente del elenco bumangués.



Mosquera tiene 30 años, debutó en 2010 con Santa Fe, pero también estuvo en Águilas Doradas, Equidad, Envigado, Medellín, Once Caldas y Bucaramanga. Internacionalmente ha jugado la Copa Suramericana.



Con Mosquera serían cuatro las nuevas incorporaciones de América para el proceso que inicia Juan Carlos Osorio, ya que se suma a Jorge Segura, David Lemos -quien tuvo una lesión ayer en la práctica y se le tomarán imágenes diagnósticas para conocer la gravedad- y Larry Angulo, a la espera de un lateral derecho, un volante mixto y un delantero con gol.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces