No para los rumores sobre Joel Graterol: ¿se va del América de Cali?

En los últimos días se ha podido conocer, por medio de la prensa local e internacional, el presunto interés de uno de los equipos de la Ligue 1 de Francia por una de las figuras del América de Cali, más específicamente del guardameta venezolano Joel David Graterol Nader.

El equipo que estaría interesado es el Football Club Lorient de la región de Bretaña en Francia, el cual juega en primera división y durante la temporada 2021-2022, que terminó hace unos cuantos días, quedó en el puesto 16 de la tabla, 4 puntos por encima del descenso.



Dicho interés alertó a más de un hincha del América, que no vería con buenos ojos la salida de unos de los referentes del equipo, especialmente por la situación en la que se encuentra la institución de no poder fichar nuevos jugadores, a pesar de tener a otro buen portero en la plantilla, como lo es el experimentado Diego Novoa.



Desde la parte institucional el único pronunciamiento oficial fue unas declaraciones de máximo accionista del América, Tulio Gómez, quien afirmó que “no, ni le he parado bolas a eso, bien cortos que estamos de nómina y ¿vamos a dejarlo ir?”, dijo en uno de los programas de Antena 2.



Por el momento Joel Graterol continuará en el elenco escarlata, donde tiene contrato hasta el próximo año, además este miércoles regresó a los entrenamientos con la última parte del grupo, aquella que faltaba por entrar a la pretemporada del equipo para la preparación del segundo semestre.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15