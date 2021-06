Lo que sí y lo que no: América de Cali se prepara para la Liga 2021-II

Aunque sigue sin oficializarse la llegada de Juan Carlos Osorio, los directivos y uno de los refuerzos se refirieron al proyecto que pretende adelantar a partir del segundo semestre de 2021. Todo parece estar listo. Pero mientras en redes sociales se maneja expectativa, el técnico risaraldense ya trabaja tras bambalinas. En unos días iniciará la pretemporada de los 'Diablos Rojos' y por ahora se conoce más de posibles salidas que de fichajes.

Respecto a la llegada de jugadores, por ahora lo único de lo que se tiene certeza es del arribo de David Lemos, quien confirmó en una reciente entrevista que ya ha dialogado con Osorio. El atacante llega procedente de Once Caldas, a donde justamente partió en las últimas horas el lateral izquierdo Nicolás Giraldo. El 'profe' detalló la nómina y los jugadores que no estén en sus planes serán cedidos. Giraldo fue el primero de ellos.



Pero la lista es amplia. Además del lateral izquierdo, América también le estaría buscando equipo de Óscar Cabeza, defensor central que podría llegar a préstamo a Alianza Petrolera. Los otros que no continuarán son Guillermo Murillo, quien regresará a Cortuluá, y Joao Rodríguez, con quien habrían arreglado por mutuo acuerdo.



Otro que dejaría las toldas escarlatas es Yesus Cabrera, a quien desde hace varios días le coquetean en otros clubes y uno de ellos es Junior. Las cifras del '10' se acomodan más a lo que ofrece el tiburón, por lo que su salida parece inminente. Otro que posiblemente no continúe y por el que ya estarían llegando ofertas es el chileno Rodrigo Urueña.



América le estaría buscando equipo a Diber Cambindo, jugador que llegó desde Deportes Quindío, y a quien quieren afianzar en la Liga, pero jugando para otro club. DIM sería la opción más cercana. Sobre el tema Daniel Quiñones, la prensa en Cali indica que estarían evaluando la posibilidad de prestarlo al Deportivo Pasto.



La otra buena noticia que recibirían los hinchas del América es que Carlos Sierra sí estaría en los planes de Osorio. Termina préstamo en Deportes Tolima tan pronto finalice la Liga Betplay y podrá sumarse a la pretemporada. Cabe recordar que el volante salió cedido al no ser tenido en cuenta por Juan Cruz Real, pero su vínculo con los rojos va hasta diciembre de 2022.



Por ahora, América de Cali trabaja con cautela en la consecución de fichajes y más allá que suenen nombres como Cristian Arango (Millonarios) y Déiner Quiñones (Nacional), a la fecha no hay nada cerrado. Se tendrían algunos arreglos de palabra y negociaciones adelantadas, pero seguramente la próxima semana empezará a confirmarse la salida y llegada de jugadores.