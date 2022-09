¿Descenso de América fue a propósito? 'Arreglaron para estar en la B'

¿Qué puede ser más doloroso para un hincha del América de Cali que el recuerdo de los cinco años en la Primera B? Solo las revelaciones que en las últimas horas fueron sal a una herida sin sanar.

La sospecha de muchos en aquellos aciagos años, respecto de una posible decisión premeditada de llevar al equipo a la segunda división, finalmente fue confirmada por un testigo directo.



El ex técnico Diego Umaña, campeón de Liga en 2008 y quien también fue protagonista en la final de la Copa Libertadores en 1996, lo dijo sin medias tintas: "la última vez me peleé con ese Sangiovanny, porque arreglaron tres años para estar en la B. Yo me di cuenta, me peleé y ahora no dirijo por eso".





Espero que esto no le pase al Deportivo Cali. @ZonaLibreDeHumo pic.twitter.com/ol4xaQ5T5Y — Ricardo Arce (@ElGatoArceArce) September 7, 2022

Umaña dirigió al equipo en 2013 pero el objetivo de volver a la primera división se retrasó hasta 2016, cuando Hernán Torres finalmente acabó con el suplicio. Umaña no volvió a dirigir, al parecer por cuenta de esa pelea. América, que hoy no quiere ni pensar en esa gris época, no se pronunció sobre la incómoda verdad del DT.