Novoa: ‘Tenía que aprovechar la oportunidad y responder con seguridad’

América de Cali consiguió un triunfo importante 2-0 sobre Patriotas de Boyacá, por la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. Al terminar el compromiso, el arquero Diego Novoa, se mostró bastante contento por volver a disputar un partido de titular con el elenco escarlata.



“Primero feliz por regresar a la titularidad, a lo largo del semestre he estado trabajando día tras día esperando mi turno y haciendo un trabajo de liderazgo fuera de la cancha. Tuve la oportunidad de intervenir, jugar 90 minutos y siento mucha tranquilidad por el arco en cero, brindando seguridad como lo venía haciendo Graterol; así que no podía desentonar en ese sentido. Había que transmitir esa seguridad y sumar de a tres de local, que era el objetivo primordial en este compromiso”.



Quiere continuar en América: “estoy muy contento aquí en la ciudad y con el equipo, vivo todos los objetivos por los cuales salí de La Equidad, sigo entusiasmado por seguir viviendo este sueño y vamos paso a paso. Creo que el intervenir de la forma como lo hice en este partido, ayuda muchísimo para lo que es el futuro, así que tengo toda la disposición y alegría para que esto continué”.



Sabe que cada minuto que tienen es fundamental: “la experiencia me ayudado a tener un punto de madurez o ese equilibrio, sé que la decisión del técnico no es fácil y menos cuando nos encontramos dos grandes profesionales en el camino, así que simplemente me encargo de mi trabajo, preparándome y cuidándome. No sabía cuándo la oportunidad me iba a llegar, pero sí sabía que tenía que aprovecharla y responder con seguridad”.



Habló sobre el próximo que será el Deportes Tolima: “creo que estamos disfrutando de esta buena victoria, pero ya conocemos al rival, que tiene velocidad por sus costados, jugadores con buen pie. Será un lindo encuentro el día miércoles, ellos vienen de una victoria al igual que nosotros, pero somos locales y la casa se respeta”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15