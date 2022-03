¿Hay fecha para el divorcio? Osorio y América cortarían caminos pronto

Juan Carlos Osorio y América de Cali están, finalmente, próximos a resolver sus tan profundas diferencias, con un anunciado e inevitable divorcio que ya tendría fecha.

Este fin de semana la nota predominante volvieron a ser las indirectas entre el DT y el máximo accionista, Tulio Gómez, con lo cual se habría dado luz verde a encontrar un camino jurídico que permita terminar con el vínculo entre ambos.



Mientras Osorio decía en la rueda de prensa posterior a la eliminación de la Copa Sudamericana que "el juego lo entienden muy pocos y de fútbol hablan todos”, el dueño del club respondía en sus redes sociales “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”. Las diferencias, evidentemente, son irreconciliables.



De esta manera, como aseguró el diario El País de Cali, ya hay fecha de terminación del contrato: "Osorio se va en junio, ya eso está decidido porque ya en América —y no hablo solo de don Tulio— no se lo aguantan más”, dijo una fuente citada por el medio, que no fue identificada. "Eso se rompió definitivamente y aunque el ‘profe’ les presentó excusas a don Tulio y a su esposa hace unas semanas por algo que había dicho, hoy prácticamente no tienen relación. Están esperando ya que pasen estos tres meses para sacarlo”, añadió.



Lo cierto es que a la directiva escarlata le cayó muy mal no solo la eliminación del torneo internacional, que ya no traerá un ingreso aproximado de 900 mil dólares que eran vitales para el club, sino la actitud del DT en el pisotón al jugador Mosquera, del Medellín, una escena que dio la vuelta al mundo, literalmente, y que hoy tiene a Osorio ad portas de una sanción por parte de la Conmebol.



¿Y la millonaria indemnización que reclamaría el técnico? Así lo explica El País: "El técnico se irá indemnizado por un valor muy inferior al que podría cobrar hoy en caso de que la dirigencia del América decida cortar de una vez el vínculo laboral".



Se especuló que el pago inicial era de unos mil millones de pesos, razón que hizo que Gómez desistiera del despido hace meses, cuando empezaron sus diferencias con Osorio. Aunque este último ofreció excusas públicas por varios de sus señalamientos, el jefe, sencillamente, no las aceptó.