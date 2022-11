John García: ‘No pudimos capitalizar las opciones que tuvimos’

En la noche del martes, América de Cali perdió su segundo partido de los cuadrangulares finales de la liga colombiana, cayendo 0-2 contra Independiente Medellín en el estadio Pascual Guerrero por la fecha 2 del grupo B. Luego de la finalización del compromiso, el defensor central John García fue autocrítico y habló de las falencias que tuvieron.



“No hemos tenido la solidez defensiva que nos caracterizó durante el todos contra todos y eso nos ha pesado realmente. La zona defensiva ha flaqueado en estos dos partidos y tenemos que recuperar esa solidez, para los partidos que vienen adelante. Hemos sido nosotros los que hemos fallado a la hora de defender”.



Es consciente que el nivel de la zaga bajó en los últimos dos juegos: “si bien, siempre hemos sido un equipo donde defendemos todos, al final nosotros somos los que tenemos que responder en la parte posterior y no hemos estado bien. No hicimos un buen primer tiempo en Rionegro y nos cobraron con facilidad dos goles. En este juego en dos desatenciones nos hacen gol también; ese segundo gol por estar más evocados al intentar empatar el juego”.



Detalló un poco las jugadas de los dos goles que recibieron: “no tuve la posibilidad de ver la jugada completa, porque estoy tratando de cabecear en el primer palo, para evitar que ellos cabeceen en esa zona. Cuando volteo ya veo al jugador en el piso. No tengo una opinión de eso, porque no lo he visto. Es algo que el VAR decidió, como no decidió tampoco en un fuera de lugar que deja mano a mano a Cambindo, eso ya son interpretaciones arbitrales”.



“En el segundo gol Nicolás no nos escucha cuando lo llamamos y como estamos jugando mano a mano en la situación en la que estamos, obviamente nos cogen mal parados y ya es muy difícil correr hacia atrás para defender a dos jugadores. Infortunadamente ellos en ese segundo tiempo llegan y la meten, y nosotros no pudimos capitalizar las opciones que tuvimos”, respondió el defensor.



Rescató que al grupo no le falta ambición: “hambre y actitud no nos faltó, quisimos atacar, buscamos el partido, el planteamiento inicial es un 11 buscando siempre el arco rival, estábamos quedando casi mano a mano en la mayoría de las jugadas. Nos faltó la eficacia de todos y lo digo desde la precisión de los pases, lanzamientos y definición. Fue eso, porque ganas y actitud tenemos”.



Sobre el próximo partido, dijo que “con Deportivo Pasto tenemos que mejorar lo que hicimos en este juego, no podemos quedar mal parados por más que queramos buscar el resultado. Tenemos que ser pacientes, porque es un equipo que se para bien, no podemos confiarnos que tampoco han ganado. Es un equipo que juega muy bien, ha tenido una regularidad importante en el torneo, tiene jugadores que pueden marcar o desequilibrar, hay que tener paciencia”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15