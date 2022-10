Guimaraes habló tras la derrota en el clásico: 'Vamos a dar todo'

América de Cali perdió en condición de visitante 1-0 contra el Deportivo Cali, por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio del Cali en Palmaseca, en la edición 298 del clásico vallecaucano por el torneo local. Tras terminar el compromiso, el técnico Alexandre Guimaraes referenció como quedó el grupo por el golpe.

“La sensación es de haber dejado pasar una oportunidad de llevarnos los tres puntos de acá, porque el juego que se pudo hacer hasta antes de todos los eventos que sucedieron, después en el segundo tiempo, era para que nosotros hoy pudiéramos salir de aquí sumando. Por supuesto que hay una contrariedad de parte de todos, sabíamos que era un partido donde podíamos sumar”.



Recalcó que la clasificación aún está en sus manos: “ahora tenemos estos cuatro partidos que faltan para hacer los puntos, teníamos 15 puntos por disputar, donde de esos 15 teníamos que aprovechar hoy para sumar los primeros tres y el margen se reduce ahora en los cuatro juegos que nos falta, para conseguir los ocho puntos que dentro mi criterio nos da para clasificar”.



Deben continuar trabajando para volver al gol: “tenemos que seguir insistiendo, no podemos sacar acá nosotros en hacer otra cosa de lo que estamos haciendo, a nivel de productividad de juego en las llegadas. El equipo está haciendo todo lo que hemos estado evolucionando en este tiempo, a veces se necesita muchos remates para lograr una adentro, otras no tanto, hoy fue así. Llegamos muchísimas veces con mucha claridad y las dejamos ir”.



Ya piensan en el próximo partido: “tenemos que ver en el entrenamiento de mañana en la tarde como irá la evolución del fuerte golpe que tenía Vera en el cuádriceps y a partir de allí armar las ausencias del central y la ausencia de Portilla. Todo a mi modo de ver, se define en la evolución de Vera. A partir de allí, armaré lo que tenga para sacar el miércoles para conseguir los tres puntos”.



Lucharán hasta el último partido: “lo que se desencadenó, fue una disminución del volumen de juego nuestro, comparado a lo que hicimos hasta el minuto 60, porque nuestros cambios casi no pudieron tener efecto. Aquí nadie está tirando la toalla, nosotros vamos a dar todo hasta el último partido, porque si lo que puede estar pintando es que, vayamos a conseguir la clasificación hasta el último partido”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15