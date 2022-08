Hernández previo al juego contra Equidad: ‘Vamos a salir a ganar’

América de Cali sumó una nueva jornada de trabajo, pensando en el juego que cierra parte de la séptima fecha del segundo semestre de la liga, cuando visite a La Equidad en Bogotá. Sobre el compromiso el volante Daniel Hernández, contó cómo está el equipo en este momento.

“La verdad contentos de conseguir nuestra primera victoria, sumar de a tres es diferente más los tres puntos que ya teníamos, nos va dando una confianza de seguir haciendo las cosas bien. El profe inicialmente me tenía ahí como alternativa, pero independiente trabajamos para estar cuando lo necesite y si en este partido lo requiere, ahí estaré”.



Fue interrogado sobre cuándo llegará a su mejor momento futbolístico: “no es exactamente cuánto falte sino que los minutos y los partidos te van dando esa confianza de ese ritmo futbolístico en lo físico y lo colectivo con el balón, de a poco vamos a llegar a ese nivel que lo necesitamos para aportarle al América que está para grandes cosas”.



Reveló cómo se preparó para superar el tema de las lesiones: “al principio fue difícil obviamente, pero ya hay que hacer eso un pasado, porque fue una historia dolorosa, pero ya enfocarnos en que estoy bien, que puedo aportarle a este equipo al 100%. Estoy enfocado en eso”.



Habló de lo que le puede aportar al equipo en este partido: “la veces que llegue el balón hay que ser desequilibrante y contundente con cada acción de juego. Sabemos que Equidad se puede echar para atrás, es un equipo que aguanta mucho, pero en las pocas opciones que tengamos hay que marcar esa diferencia”.



Quieren sumar los tres puntos en la capital: “en Bogotá sabemos que vamos a ser locales, llegamos con confianza de no haber perdido y de ganar, mejor no podemos llegar. Además con la hinchada a nuestro favor, es un escenario perfecto para ganar. Vamos a salir a ganar, somos locales, tenemos la necesidad de seguir



sumando, sabemos que con un punto quedamos cortos, entonces buscaremos el partido desde el inicio”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15