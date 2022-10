Guimaraes analizó 4-0 de América: ‘hicimos lo que teníamos que hacer’

América de Cali consiguió un importante triunfo al vencer 4 goles por 0 al Deportivo Pasto, por la fecha 19 de la Liga BetPlay Dimayor II-2022, en el estadio Pascual Guerrero. Tras la finalización del mismo, el técnico Alexandre Guimaraes, destacó el trabajo de sus dirigidos.



“Fue un partido muy bien llevado por todos ellos, entendieron por dónde había que jugarlo, se aplicaron muchísimo en ser solidarios en la recuperación de la pelota, pero lo más importante de hoy, fue que ellos aún con el 1-0, insistieron, no dejaron de creer, no se confiaron y conseguimos una victoria muy importante para aumentar nuestro saldo de goles”.

Ya piensan en la última fecha: “muy contento por ellos, por nuestra hinchada que se merecía una victoria así. Hicimos lo que teníamos que hacer, que era ganar y esperar ahora la semana, para trabajar como lo hemos estado haciendo, pensando y sabiendo que la clasificación hay que ir a buscarla allá en Santa Marta, en otro juego que va a ser contra un rival que está buscando su clasificación”.



Comentó con cuál gol quedó más tranquilo: “sin duda el de Adrián, porque representaba, que siempre cuando vas ganando 1-0 y el rival se queda en esas condiciones, puedes entrar en una especie de relajación. Sabíamos que necesitábamos un gol para destapar un poco más el partido y con la anotación pasó justamente eso. Ellos se quedaron un poco más, producto de una intensidad colectiva nuestra muy buena con y sin pelota”.



Destacó el trabajo de Esneyder Mena, pese a no concretar las opciones que tuvo: “Esneyder está mostrando que es un jugador versátil y punzante, independientemente si juega haciendo un lateral largo o más como extremo. Ya veremos en Santa Marta como lo podemos ubicar en pro del equipo, pero ha estado muy bien, más que merecido sus llamados a los microciclos de la selección, estamos muy contentos por él”.



Resaltó el trabajo de todo el equipo, desde los jugadores hasta el cuerpo técnico: “nosotros estamos claros, hemos creído mucho en este grupo de jugadores, había que transmitirles confianza, proponerles un estilo de juego donde solo el talento no nos iba a dar para ganar los partidos. Los jugadores han ido entendiendo todo, desde el capitán hasta el más joven. El crecimiento de ellos no es solo del trabajo de uno, sino de todo mi cuerpo técnico”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred - Cali

En Twitter: @AriasJuan_15