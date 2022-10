Guimaraes: ‘Debemos hacer todo para ganarle al líder del campeonato’

América de Cali sumó una nueva jornada de trabajo, pensando en lo que será la fecha 19 del segundo semestre de la Liga BetPlay Dimayor 2022, cuando reciba al Deportivo Pasto en la tarde del sábado, en el estadio Pascual Guerrero, pensando en dar un paso importante hacia la clasificación.

Precisamente sobre el duelo, el técnico Alexandre Guimaraes, habló de lo que deben hacer: “nosotros tenemos 95 minutos para ganar el partido, podemos ganarlo desde el minuto 1, como al 95. Vamos a tener nuestro plan de juego, respetando por supuesto al rival, pero sabiendo que nosotros el sábado debemos hacer todo para ganarle al líder del campeonato, al equipo más constante en todas estas fechas y será muy duro”.



Contó que tienen a todo el grupo a disposición para el encuentro: “si, estamos esperando solamente a Portilla y Mena, que deben de llegar mañana al entrenamiento. Regresaran hoy de la selección y de momento no hay ninguno que falte, tengo a todos disponibles”.



Lo anímico que les dejó el triunfo contra Alianza Petrolera: “las victorias traen eso, reconfortan. Nosotros volvimos a hacer un partido adecuado para conseguir la victoria, volvimos a tener varias oportunidades de gol, esta vez pudimos concretar dos y esa es la línea nuestra. No tenemos que variarla, siendo sólidos atrás, volvimos a tener el arco en cero”.



Fue interrogado sobre si han hecho pedidos para renovar algunos jugadores, a lo que respondió que “no es el momento de hablar nada de esto. Tenemos un juego importantísimo el sábado, así que es un tema que le he dicho ya a la gente, de que nosotros el cuerpo técnico, no se va a referir a ninguna de estas cosas. No podemos estar hablando de esto ahora, en este momento tan importante”.



Dijo que el apoyo de la hinchada será fundamental: “cuando hemos tenido este tipo de partidos, desde que nosotros regresamos, la hinchada ha sido fantástica en el apoyo y en la comparecencia en el Pascual. Somos conscientes que debemos



siempre dar lo máximo, para que ellos se vean representados en la cancha, que con su empuje y aliento el sábado, nos puedan ayudar a ganar un partido que es muy fuerte”.



Al final comentó que la clasificación está cada vez más difícil, por la cantidad de equipos en disputa por entrar a los ocho: “con 30 puntos nadie clasifica, por lo menos me reafirmo que con 30, entrar será muy complicado. Por lo tanto, nos obliga a quitar de la cabeza el hecho de que podemos amarrar una clasificación el sábado. Tenemos que ganar, para después ver cuántos puntos vamos a necesitar en Santa Marta, para poder clasificar”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15