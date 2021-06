David Lemos ya habló con Osorio: tiene todo listo con América

David Lemos, atacante del Once Caldas, confirmó este martes en charla con el programa Zona Libre de Humo que ya recibió una llamada por parte de Juan Carlos Osorio, quien se convertirá en el nuevo técnico del América de Cali. Los 'Diablos Rojos' enviarían a uno de sus jugadores a préstamo para el 'Blanco-Blanco'. El trueque está listo y el aval del 'profe' también.



Extraoficialmente se conoce que Osorio arribaría el fin de semana a Cali y el martes se iniciará la pretemporada de los rojos.

"Hace tres días tuve la oportunidad de hablar con el profe Osorio y dijo que quería contar conmigo. La idea de él es cambiar el chip del jugador colombiano y marcar diferencia en el torneo internacional. Él me lo manifestó desde el primer día y eso es lo que quiere, le está apuntando a un lindo proyecto y para mí es una bendición poder estar ahí. Va a ser algo bueno para el fútbol colombiano", reconoció Lemos, quien además de sonar como posibilidad para el bicampeón colombiano también estuvo en los planes de Independiente Medellín.



"Se vio mucho interés del club por querer que estuviera. La idea es aprovecharlo al máximo y quiero disfrutar de todo. Qué jugador no quiere jugar en América, todos sabemos lo que representa. Se analizaron las opciones y fue la más indicada. Para mí que me dirija un técnico mundialista me hace sentir bien, sé que voy a mejorar y se van a conseguir cosas. El reto es grande y espero estar a la altura", agregó.



Este atacante se destacó en el inicio de campeonato y estuvo codeándose con los goleadores. Pese a que su equipo se desinfló unas fechas después, su desempeño individual hizo que Reinaldo Rueda lo convocara en Selección Colombia, para el microciclo con los talentos locales. "Estoy tranquilo y trato de disfrutar todo. Quiero ir a aprender del profe y los compañeros, y conocer una hinchada como la de América".



El nacido en Orito (Putumayo), de 25 años, juega para el 'Blanco-Blanco' desde 2016 y finalizó el torneo apertura de 2021 con 6 anotaciones en 15 partidos. Su llegada se daría en condición de préstamo con opción de compra y el "trueque" entre los clubes permitiría el fichaje de Nicolás Giraldo, jugador que puede actuar como lateral o volante por izquierda.