Duro golpe para el América de Cali: ídolo renunció para asumir retos

Este sábado, se conoció la noticia que uno de los referentes del América de Cali en el pasado como jugador y hasta hoy encargado de las divisiones menores del conjunto escarlata, Jersson González, dejó al equipo tras 6 años y dos meses de trabajo, para afrontar nuevos retos.

Este fue el mensaje que publicó en sus redes sociales: “Fueron 6 años y 2 meses de felicidad sintiéndome en casa. Como en toda familia se tienen discordias, alegrías y tristezas; sin embargo, la pasión y el amor por mi trabajo siempre me acompañaron. Hoy me despido de mi institución. Me voy triste por dejar a este club que tanto quiero; pero con la convicción y la felicidad de abrir nuevos caminos profesionales en lo que tanto amo: EL FUTBOL. Sólo tengo palabras de agradecimiento para quienes me permitieron regresar a este club y crecer no sólo como profesional sino como persona. A la Familia Gómez muchísimas gracias, en especial a Marcela Gómez por su confianza y respaldo. Familia Americana los llevo en mi corazón”.

Así lo anunció también el club mediante un comunicado: “América de Cali informa su afición, medios de comunicación y público en general que Jersson González, referente de la institución y quién se desempeñaba como director técnico de nuestra categoría Sub-20, presentó su carta de renuncia voluntaria para afrontar un nuevo proyecto deportivo. Agradecemos su profesionalismo y dedicación durante todos los años de servicio en América de Cali y le deseamos muchos éxitos en su carrera profesional.”



Jersson durante su etapa al frente de equipo Sub-20, tuvo la oportunidad de dirigir en varias ocasiones al equipo profesional, cuando los directores técnicos en propiedad eran cesados de sus actividades y tomaba el mando hasta la llegada del nuevo entrenador, esos casos fueron cuando salió: Pedro Felício Santos en 2018, Fernando Castro en 2019 y Juan Cruz Real en 2021. Además, que por su proceso pasaron grandes figuras que hoy juegan en el equipo profesional y en el fútbol internacional.



📄 Comunicado oficial | Jersson González. pic.twitter.com/QeiSJghz9e — América de Cali (@AmericadeCali) April 2, 2022

Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15