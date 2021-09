Históricos de América de Cali ven un panorama gris con Osorio

La Liga BetPlay II-2021 llega a su duodécima fecha y cada día se acentúa más la preocupación entre los hinchas y aceptos al América de Cali, después de la derrota 2-1 el sábado pasado frente al Bucaramanga en el Estadio Alfonso López.



Para ellos, ver las caras de impotencia en el banco de dos jugadores experimentados e influyentes como Joel Graterol y Adrián Ramos -este último después de salir en el segundo tiempo casi enseguida de anotar el gol del descuento en la ‘Ciudad Bonita’- es más que una señal inequívoca de que están frente a un plantel limitado, sumado a una estrategia incomprendida que ha llevado a una de las peores campañas del equipo.



Poco a poco se ha ido desvaneciendo la ilusión que acompañó el anuncio de Juan Carlos Osorio como director técnico el 16 de junio pasado, confiando en su trayectoria en clubes y lo que hizo en un momento determinado en la Selección de México. En apenas tres meses le entró la curva descendente y hoy son más las críticas que los aplausos, acompañados de fuertes pronunciamientos y redes sociales, lo mismo que cuando ha sido local en sus dos recientes encuentros.



Lo preocupante es que aparte de las malas actuaciones en la parte futbolística, las cifras no acompañan hasta ahora el proceso del entrenador risaraldense: En 17 partidos al frente de los escarlatas tiene 4 triunfos, 5 empates y 8 derrotas, con 16 goles a favor, 21 goles en contra y una baja producción del 33%.



Y qué decir después de los compromisos, cuando el discurso se ha vuelto repetitivo, asumiendo la responsabilidad -sin soluciones en la próxima salida- y sin reconocer que su conjunto no genera juego en mitad de cancha, dependiendo exclusivamente de lo que invente Deinner Quiñones y arriba lo que pueda ‘pescar’ Adrián Ramos.



Es importante mencionar que es el segundo peor comienzo del técnico nacido en Santa Rosa de Cabal en los clubes que ha dirigido, tras ser despedido en 2012 del Puebla de México por perder 7 encuentros de 11 disputados (5 de ellos en forma consecutiva).



Por Liga, ha caído 0-1 con Quindío (4 de septiembre), 2-3 con Jaguares (18 de septiembre) y 2-1 con Bucaramanga (25 de septiembre). No gana desde el 11 de este mes, cuando superó 0-1 al Cali en Palmaseca y el cuadro verdiblanco lo eliminó en los cuartos de final de la Copa BetPlay.



FUTBOLRED consultó a dos ex futbolistas rojos, también con experiencia como entrenadores, quienes aparte de analizar el desempeño del plantel profesional consideran que el futuro no es prometedor.



Willington Ortiz, una de las figuras de la institución escarlata hace más de tres décadas, afirmó que “no tiene buenos jugadores y con los poquitos que tiene, el técnico se la pasa haciendo bobadas. Él cree que tiene muy buenos futbolistas y cree que puede hacer cosas diferentes cuando no es así, no son jugadores importantes, ni con él eran titulares en otros equipos, eran suplentes”.



En cuanto a lo que viene para el elenco rojo, dijo que “el panorama es bien complicado, nada fácil. No creo que lo vayan a aguantar. Sabe tanto que se le olvidó todo, se pone a inventar y vea … Ese esquema de tres centrales es para atacar cuando tienes jugadores calidosos que te resuelven un mano a mano siempre, si tenés jugadores medios no lo puedes hacer porque hay que respaldarse. Que no cambie su idea futbolística y lo llevará al fracaso, está muy complicado, porque si con buenos jugadores no fue capaz en otros equipos”.



Por su parte, Víctor Lugo, otro de los históricos del club, dijo en medio de risas: “Hay que llamar a los viejos del 79 a ver si hacen respetar la plaza. No sé qué les pasa a esos muchachos, otros equipos pueden y el tema es complicado”.



El ‘Bombillo de Robles’ agregó que “en un campeonato como la Liga uno tiene que ser serio, esos cambios se pueden hacer en un torneito de barrio, pero a nivel profesional no, hay que acomodar el equipo y el sistema a ver si da o qué pasa. No todos no se habitúan a la rotación, hay jugadores que asimilan y actúan en dos o tres posiciones, pero otros que no, a veces lo hacen porque si no aceptan no los ponen. Cómo un equipo no se va a acoplar en tanto tiempo, uno se prepara para jugar y si le va bien espera que en el próximo lo tengan en cuenta, pero si no es así eso le quita las ganas al futbolista de seguir”.



En cuanto a si cree en una reacción del equipo, dijo que “ya es muy jodido, porque las fechas siguientes son de mucha tensión y las cosas no salen, vienen más errores sobre errores, alguna vez vivimos esas situaciones y el resultado se iba. No le veo claridad al equipo, los que vienen serán partidos a muerte y más complicados, al equipo no se le ve mejoría ni empuje”.



Lugo añadió que “esa camisa del América pesa, algunos de pronto hacen un partidito bueno y quieren seguir para la próxima, sino es así, eso descompone. Considero que equipo que funcione hay que dejarlo hasta que haya estabilidad o cambiar a los que no estén bien. El técnico debe darle con los mejores y sostenerse. El fútbol no es de correr y correr, hay que jugar con inteligencia”.



En la duodécima jornada de la Liga, nuevamente América está obligado a ganar en el Pascual Guerrero cuando reciba al Huila el sábado 2 de octubre (8:10 p.m.). Lo cierto es que por lo hecho hasta el momento en su tradicional escenario, el escepticismo sigue arriba.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces