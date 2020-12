Las claves del América campeón para bordar su estrella 15 en Liga

En una de las campañas que mayor incertidumbre generaba, en un año atípico marcado por la pandemia, América de Cali bordó la estrella 15 en su camiseta, la de Navidad, convirtiéndose, al lado de Millonarios y con una menos que Nacional, como los tres equipos más ganadores del fútbol colombiano.



Lo cierto que hubo demasiadas sombras en el camino. El conjunto había perdido 1-2 con Nacional en la ida de los cuartos de final y así completaba tres derrotas consecutivas como local, suficientes para generar alarma en uno de los llamados grandes del balompié local.

Se escucharon voces de inconformismo, tal como cuando Juan Cruz Real recibió el llamado como director técnico. Sin embargo, los directivos no dieron el brazo a torcer y le brindaron su confianza. Después, el plantel vino de menos a más y superó a otro candidato serio como Junior en la semifinal, tras un 0-0 en el Pascual Guerrero, y con el 1-2 de Barranquilla llegó a enfrentar a Santa Fe con una notable presentación que le dejó un 3-0 en casa. Por ello, el 2-0 que logró el cuadro ‘cardenal este domingo no fue suficiente para evitar la estrella 15 de los ‘diablos’.



Estas fueron las claves del bicampeonato de América de Cali:

Tulio Gómez mantuvo el respaldo a Juan Cruz Real: Cuando todos estaban en contra del entrenador argentino, que no había ganado ningún título en los países en que había dirigido, incluido Colombia con Alianza Petrolera y Jaguares, el máximo accionista siempre creyó en la idea futbolística que le observó en esos equipos, y lo mantuvo contra viento y marea, a pesar de que en Copa Libertadores quedó eliminado en primera ronda, no avanzar a la Suramericana y que en Liga BetPlay parecía desinflarse ad portas de las definiciones.



Cruz Real fue fiel a su propuesta ofensiva: Independientemente de los casos masivos de contagios de covid-19 en Nacional y Junior, dos de sus fuertes rivales en el camino a la final, Juan Cruz Real siempre mostró su presión alta en terreno adversario como su mejor arma ofensiva. Incluso en Copa Libertadores lo mostró en el Grupo E, aun jugando como visitante.



Así ahogó a Nacional en el Atanasio Girardot, a Junior en el Metropolitano y a Santa Fe en el Pascual Guerrero, con una diferencia amplia que le alcanzó en El Campín a pesar del bombardeo al que durante largo lapso lo sometió Santa Fe.



Ah, y para no olvidar que su creencia religiosa estuvo también firme, siempre se aferró a la Virgen y al Señor de los Milagros, encontrando la tranquilidad que le negaron los seres humanos.



Una columna vertebral que respondió: Entre las decisiones que tomó Cruz Real estuvieron las salidas de Juan Pablo Segovia y Carlos Sierra, mientras que Rafael Carrascal perdió la titularidad con su sanción de tres fechas y apareció solo en los segundos tiempos de los últimos partidos.



Entonces, su columna vertebral la conformaron jugadores como Joel Graterol, Marlon Torres, Edwin Velasco, Luis Alejandro Paz, Duván Vergara y Adrián Ramos, pero también fueron importantes juveniles como Pablo Ortiz (quien regresó de Pasto sin haber jugado un solo minuto), Daniel Quiñones, Luis Sánchez y Santiago Moreno.



La experiencia y voz de mando de ‘Adriancho’: El regreso de Adrián Ramos tras 11 temporadas en el fútbol europeo resultó fundamental en la campaña escarlata, ya que aparte de sus 9 goles en 18 partidos se convirtió en el capitán y líder que hablaba en los momentos difíciles, ganándose el respeto y admiración de sus compañeros.



Como el buen caballero que es, repitió lo conseguido en el 2008, cuando fue dirigido por Diego Umaña, y puede gritar a los cuatro vientos que cumplió con el objetivo de regresar al país.



El equilibrio entre juventud y experiencia: La partida de jugadores importantes en el título de 2019 como Matías Pisano y Michael Rangel no fue un factor que alejara a la institución de repetir la corona este año, a pesar de que financieramente sus balances no le eran favorables. Tocó entonces juntar experimentados con jugadores que venían de la Sub 20 que orienta Jersson González, con la alegría de alcanzar una buena mixtura, al convertirse en un equipo que le sacó provecho a sus fortalezas y mermó las debilidades que mostró a finales del todos contra todos y en el inicio de cuartos.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces