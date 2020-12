América defiende su título: finalista tras derrotar 2-1 a Junior

Con un tiempo para cada bando, América de Cali derrotó 1-2 a Junior este domingo en el Estadio Metropolitano en el juego de vuelta de la semifinal -que dejó dos acciones anuladas para el equipo ñero- y jugará contra Santa Fe por el título de la Liga BetPlay 2020.



Hambriento de gloria, Juan Cruz Real montó en el primer tiempo equipo una estrategia que rayó casi en la perfección, con un grupo solidario que se multiplicó para maniatar a los hombres de ataque tiburón y montó un ataque frontal sobre su rival que prácticamente no dejó respirar a los dirigidos en esta ocasión por José María Pazo.



El primer premio para el cuadro vallecaucano es la clasificación a Copa Libertadores 2021 junto a Santa Fe y Nacional. En lo que había sido su mejor presentación en lo que va de la temporada, los diablos fueron superiores en la etapa inicial, pero la segunda favoreció totalmente al anfitrión, luego del ingreso de Teófilo Gutiérrez.



El cuadro escarlata salió dispuesto a presionar al Junior en su terreno, esa intención y luego posesión confundió al cuadro rojiblanco, que no sabía qué hacer, al punto que solo apareció una vez, en un contragolpe, ante el sector defensivo escarlata.



Las mejores aproximaciones en ese periodo fueron del visitante: Minuto 8, remate de Luis Sánchez, rebotó Viera y Arias se quedó sin ángulo para definir. A los 18 apareció Ramos con un remate desviado al palo derecho de Viera. Y a los 21 fue Adrián Ramos el que no pudo conectar bien un pase al área que le hizo Santiago Moreno y luego Gabriel Fuentes empujó a Luis Sánchez en 5.50 y el árbitro no dio falta.



Junior reaccionó a través de un contraataque luego de un tiro de esquina rojo, Edwin Cetré llegó solitario a encarar a Joel Graterol, el venezolano rebotó y luego Paz llegó para hacer pantalla, a los 26.



Pero tanto va el cántaro al agua hasta que por fin se rompe. A los 30 se juntaron Arias y ‘Adriancho’, este último se perfiló por la izquierda y metió el centro al área donde Luis Sánchez apenas le cambió de dirección para vencer a Viera para el 1-0.



Sobre 38, Arias intentó una media volea que dio en el brazo derecho de Didier Moreno y el árbitro dio penalti que ejecutó un minuto después Adrián Ramos por el centro para el 0-2.



En el epílogo de la primera parte, Arias se animó en otro derechazo y el balón se perdió por encima.



A los 3 del complemento, Gabriel Fuentes le sirvió un balón a Borja quien se volteó ante Ortiz y de zurdazo arriba venció a Graterol. Inicialmente se dio el gol, sin embargo, fue anulado por fuera de lugar de ‘Teo’ Gutiérrez por participar en la acción.



Sánchez volvió a tener una oportunidad a los 9, pero la desperdició. Inmediatamente Junior salió rápido, Borja se asoció con ‘Teo’ quien con una finta supera a Marlon Torres y convirtió el descuento juniorista, que anuló otra vez Andrés Rojas luego de ir al VAR, por supuesto fuera de lugar de Miguel Borja.



Sobre 15 minutos, un balón aéreo de Junior al sector defensivo pegó en el codo izquierdo de Edwin Velasco, los locales pidieron penalti, el árbitro Rojas fue al VAR y determinó que no hubo mano.



Junior merecía ya el descuento gracias a su reacción. A los 26 se juntaron ‘Teo’ y Borja, y el goleador del campeonato decretó el 1-2.



No hay duda que la presencia y experiencia de ‘Teo’ le dio un revulsivo importante al conjunto atlanticense, que equiparó las cargas y pasó a ser el de las mejores llegadas y oportunidades.



En un contragolpe América despilfarró lo que pudo ser el tercero, cuando hicieron una buena sociedad Sánchez-Arias y Yesus Cabrera disparó por encima, a los 32.



Borja probó desde afuera a los 36 y el esférico pasó silbando sobre el poste izquierdo. Michael, Rangel que había entrado un minuto antes, cabeceó y la pelota pegó en el palo derecho de Graterol.



Con una buena dosis de sufrimiento, América logró mantener la ventaja, aprovechando las bajas del cuadro barranquillero y se medirá a Santa Fe por el bicampeonato, con comienzo en el Pascual Guerrero el próximo fin de semana. El técnico Juan Cruz Real espera salir victorioso para despejar las dudas que han acompañado este proceso.