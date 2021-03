Los 5 infiernos del América para clasificar a las finales de la Liga

América de Cali complicó su paso a la clasificación a los ocho. La derrota contra Medellín le quitó la posibilidad de soñar con la Liga BetPlay I-2021, un panorama gris y oscuro, una dura derrota para el equipo vallecaucano. Desde el arranque del campeonato no sufría una derrota que dejara a los hinchas con el ánimo por el suelo.

Deportivo Independiente Medellín no derrotaba al América en el Pascual Guerrero desde el 14 de octubre del 2018, cuando ganó con el mismo resultado: 1-2. La afición venía con viento en la camiseta, victorias contra patriotas, Cali y el Pereira ilusionaron a la hinchada.



Desafortunadamente los resultados también son reflejo del talón de aquiles del equipo: la falta de definición. Y así lo demuestran también los juegos que terminaron en empate: Bucaramanga, Santa Fe, Atlético Nacional, Envigado, Pasto y Once Caldas. El partido de este miércoles, contra un rival directo, era fundamental para no llegar a las últimas fechas con la angustia desesperada por los puntos.



Los 'diablos rojos' vivirán un 'infierno' para clasificar, o mejor 'cinco infiernos'. Dos partidos como visitante: Alianza Petrolera y Jaguares y tres partidos como local: Millonarios, La Equidad y Deportes Tolima. Cuatro rivales directos en la lucha por clasificar y uno que busca desesperadamente no caer en la zona de descenso.

Fecha 15: Alianza Petrolera

Domingo 28 de Marzo

Estadio: Daniel Villa Zapata.

Hora: 4 p. m.



La primera final de la 'mechita' es fuera de casa, su visita a la húmeda Barrancabermeja le proporciona un nivel más de dificultad. El equipo local no tiene un buen campeonato, apenas tiene 3 empates en la Liga, los mismos 3 puntos que lo tienen en el fondo de la tabla. Alianza hace méritos para convertirse en candidato al descenso en el próximo campeonato, razón por la cual el equipo de Montesino espera darle la estocada final al América y no prolongar la agonía en las últimas fechas.

Fecha 16: Millonarios

Miércoles 31 de Marzo

Estadio: Pascual Guerrero.

Hora 3:30 p. m.



Los partidos contra Millonarios son un partido aparte. El equipo de Gamero es una montaña rusa en el campeonato, pero con derrotas incluídas los bogotanos están por encima de la 'mechita' en la tabla de posiciones. Millos suma 22 puntos y tiene un partido menos, un rival directo al que hay que vencer si desea defender el título en las finales del campeonato.



Los vallecaucanos tienen a favor que jugarán como locales en el Pascual Guerrero, aunque esto no es una garantía, pues el último duelo de estos dos gigantes en este estadio concluyó 1-2 a favor de la visita. El Clásico de Las Estrellas atraerá todas las miradas de la fecha 16 de la Liga.

Fecha 17: La Equidad

Domingo 4 de Abril

Estadio: Pascual Guerrero.

Hora: 3:30 p. m.



La Equidad suma 25 puntos, acumula 7 victorias, 2 derrotas y 4 empates en la Liga. El equipo asegurador también disputa Copa Suramericana, visitará la primera semana de abril al Pasto. Hace tiempo que los bogotanos vienen siendo protagonistas de las finales de campeonato, un rival a tener en cuenta en condición de visitante pues se ha llevado puntos de Rionegro, contra Águilas Doradas, Medellín contra el Dim y de Tunja contra Patriotas.



Fecha 18: Jaguares de Córdoba

​Domingo 11 de abril

Estadio: Jaraguay de Montería.



Jaguares es otro rival directo del América de Cali, sus 20 puntos son la muestra de que el equipo aspira a ser protagonista en estas finales, la revelación del torneo, es uno de los equipos con mayor porcentaje de gol en la Liga, su debelidad es la cantidad de goles que le convierten, sin embargo ha sabido aprovechar su condición de local en Montería, tan solo Santa Fe y Águilas pudieron llevarse puntos del Jaraguay.

Fecha 19: Deportes Tolima

Domingo 18 de abril

Estadio: Pascual Guerrero.



Culminar como local puede parecer una ventaja a simple vista, pero si al frente está el Deportes Tolima la situación cambia. Los dirigidos por Hernán Torres solo han perdido 3 veces en estas 14 fechas, 11 goles en contra lo sitúan como una de las mejores defensas del campeonato, y este hecho si que es trascendental para el América, pues la falta de definición sigue siendo un aspecto neurálgico en el plantel escarlata.







FUTBOLRED