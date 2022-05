Bajas del América para el segundo semestre: ¡sin pena ni gloria!

Cada vez falta menos para el regreso a entrenamientos del América de Cali. Esta semana algunos jugadores del equipo retornaran, para el proceso de acoplamiento físico y posteriormente se irá por los jugadores que vuelven del departamento médico



Con lo anterior, el técnico Alexandre Guimaraes podrá empezar a amar bien el equipo y con ello hacer un torneo digno con las piezas que tiene.

Como se sabe, el conjunto escarlata no podrá realizar fichajes por la sanción impuesta en 2019 por el caso Rafael Carrascal, pero sí podrá inscribir a quienes estén a préstamo en otros clubes. El equipo escarlata ya busca traerlos de nuevo.



Del grupo que terminó hace poco más de una semana el primer semestre de Liga BetPlay, hay un futbolista que no continuará vinculado por finalización de su contrato y otros dos no cuentan en los planes deportivos.



El primero es el mediocampista Larry Johan Angulo Riascos, a quien desde principios de año se le buscó ampliar el vínculo contractual, que finaliza el próximo 30 de junio (pertenece a Deportivo Independiente Medellín), pero los poderosos contarán con él para el semestre entrante. El volante jugó 29 partidos con el América y marcó un gol.



El segundo es el volante Edgar Mauricio Gómez Sánchez, quien desde el año pasado no está en los planes del América. El equipo y el deportista no han podido llegar a un acuerdo para finalizar su vínculo, el cual tiene todavía varios meses por cumplir. Gómez solo disputó 17 partidos con la mechita.



El último es el mediocentro canterano Marino Hinestroza Ángulo, quien desde que regreso el año pasado de su cesión con el Palmeiras de Brasil, no ha tenido una buena relación con la institución. Incluso no quiso ampliar su vinculación. Con los diablos rojos tan solo jugó algunos minutos en su primera etapa.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15