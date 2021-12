Análisis: así fue la lánguida presentación de América en la Liga 2021

Los escarlatas realizaban una aceptable presentación, incluso con la ventaja parcial en el marcador, pero un error en la salida provocó el remate de Ricaro ‘el Caballo’ Márquez para conseguir la victoria albiazul, que no fue suficiente para llegar a la final por el empate 2-2 del Tolima frente a Alianza Petrolera en Ibagué.



Los ingresos a los 8 del segundo tiempo de Deinner Quiñones por Gustavo Torres y de Jhon Palacios por Ureña realmente no fueron importantes en el funcionamiento del elenco escarlata. Al final, solo sumó 6 puntos de 18 posibles, una bajísima producción.



FUTBOLRED analiza la última actuación de América en el certamen del presente año, a la espera de que se confirme la continuidad del técnico Juan Carlos Osorio:

Novoa, la gran figura: El guardameta escarlata no solo atajó dos veces un tiro penalti en el primer tiempo, sino que evitó en varias oportunidades que los delanteros albiazules lograran su objetivo de marcar gol.



En el minuto 21, Kevin Andrade fue a rechazar el balón en el área y tocó a Émerson Rodríguez, quien cayó, Nicolás Gallo dio penalti, pero ante la insistencia de los jugadores de América fue a revisar el VAR y ratificó su decisión a los 26. Fernando Uribe cobró y Diego Novoa atajó sobre el palo derecho.



Pero Gallo hizo repetir la ejecución porque Novoa se movió antes del cobro. Esta vez ejecutó Daniel Ruiz y volvió a detener Novoa, ahora sobre el poste izquierdo, a los 30.



Novoa atajó un remate de Mackalister a los 44. A los 50 volvió a salvar ante Jáder Valencia.



A los 19 minutos del segundo tiempo también detuvo un toque de derecha de Ricardo Márquez y otra acción del mismo delantero antes de que lograra el tanto del triunfo.



Bien parado en defensa y mediocampo hasta el segundo gol: América no le dio mayores espacios a Millonarios con su doble bloque y a diferencia de otros partidos tuvo una buena actuación. Pero otra vez una desatención en la salida desde atrás llevó a que Márquez recibiera solo y de pierna zurda anotara el 2-1 definitivo.



Sin presión de triunfo: El hecho de que llegara eliminado a enfrentar el juego de la última fecha hizo ver a un América despojado de ansiedad y presión, con lo cual estuvo un poco más firme en sus líneas durante buen tramo del compromiso.



Muy poca iniciativa de ataque: Así como sucedió en el segundo tiempo contra Tolima, el elenco rojo no tuvo propuesta ofensiva y se limitó a aguantar las embestidas de Millonarios.



Lucumí probó con un derechazo desviado a los 42. Carlos Sierra y Adrián Ramos se vieron poco, solo que Ramos cobró de forma impecable a los 32 minutos del complemento el penalti que le dio la victoria parcial a los ‘diablos’.



Sierra también desperdició una gran oportunidad a los 23 del complemento al rematar por encima del horizontal ante la presión de Jáder Valencia.



Juan José Vásquez debutó al entrar por Mauricio Gómez a los 24 y dos minutos por poco anota ante el arquero Ruiz.



Kevin Andrade remató sin potencia a los 29 y detuvo Esteban Ruiz.



Los errores propios quedaron para el final: América volvió a desajustarse en el cierre del encuentro. Jhon Palacios derribó a Márquez en el área, Nicolás Gallo fue al VAR y dio el penalti que cobró Mackalister Silva a los 42 para el 1-1. Márquez, después de un error en el sector defensivo escarlata, decretó el 2-1 a los 47.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces