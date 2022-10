América vuelve a finales y espera un buen papel en cuadrangulares

Este domingo, América de Cali consolidó su clasificación a los cuadrangulares, al empatar sin goles contra el Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, por la última fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga II-2022 finalizando en la casilla 7 de la tabla de posiciones.



Para FUTBOLRED, este es el análisis de la clasificación del América:



El regreso de Guimarães: a pesar de que no lograron recomponer la mala campaña que llevaban los escarlatas el semestre anterior. Para esta, el brasileño naturalizado costarricense supo manejar y administrar de buena forma la plantilla desde la pretemporada hasta la última fecha. Mantuvo un equipo base, que solamente tuvo que rotar por los inconvenientes físicos y disciplinarios. Además cambió el ambiente en el plantel.



El salto de calidad de la plantilla: el equipo para este semestre no pudo hacer contrataciones, solo pudo tener el regreso de algunos jugadores que estaban a préstamo. El resto de plantilla fue la misma; el cuerpo técnico rearmó el grupo desde lo anímico, creyó en los jugadores, potenció a piezas fundamentales y ahora, buscarán llegar a la final como lo hicieron para la campaña del 2019-II, pero en esta ocasión enfrentarán a Independiente Medellín, Águilas Doradas y Deportivo Pasto.



Fueron de menos a más: durante la competencia el equipo fue creciendo. No tuvo un gran comienzo, teniendo muchos empates, pero después de la sexta fecha fue encontrando el ritmo, al igual que Guimarães encontró a su once. Luego por momentos el equipo mostró lagunas desde la definición, pero supieron sostenerse desde la virtud defensiva, que mostraron durante toda la campaña. Siendo el equipo que menos goles recibió con 11 tantos en contra, donde le sigue Águilas con 15.



Repunte en la parte final: para la segunda parte del campeonato el equipo empezó a caer un poco en el rendimiento, especialmente por ser deficientes en el tema de la definición; dejando escapar puntos importantes contra Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Atlético Nacional y Jaguares. Después contra Alianza Petrolera y Deportivo Pasto consiguieron ese impulso final, que les valió para solo sumar un empate en Santa Marta.



Los puntos altos: empezando por los arqueros, el equipo no tuvo inconvenientes cuando tuvo que intervenir Joel Graterol o Diego Novoa, ambos tuvieron protagonismo, siendo más partido para el guardameta venezolano. En la zona defensiva los puntos importantes fueron: Marlon Torres en la dos áreas hasta entre la fecha 11 y 12, que fue cuando se lesionó. John García, acoplándose bien en su regreso a la alta competencia. Kevin Andrade que respondió de la misma forma de Marlon, cuando entró a reemplazarlo y Brayan Vera en el lateral izquierdo, pero también como central cuando lo requirieron. En el mediocampo Juan Camilo Portilla y Carlos Sierra, ambos muy destacados en las labores de cada uno e inamovibles. Para el ataque se puede tener en cuenta el rendimiento de Juan David Pérez por la banda y Adrián Ramos, que a pesar de no marcar muchos goles, estuvo muy participativo como segundo delantero y siendo importante como capitán.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15