Así jugaba el América en la primera etapa de Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes regresó al América de Cali, casi dos años después de su salida donde estuvo entre el Torneo Finalización del 2019 y la mitad del Torneo del 2020 hasta los primeros meses de la pandemia.



Ahora el estratega brasileño naturalizado costarricense tendrá que darle un nuevo aire al grupo para aspirar clasificarse entre los ocho mejores de campeonato y armar un nuevo proyecto deportivo, el cual le permita crecer al equipo acompañado de los resultados deportivos.

A pesar de que Guimaraes estuvo muy cerca de ser cesado de sus actividades en los últimos meses del 2019, el equipo logró repuntar en la tabla, clasificándose a las finales y consiguiendo el título, además posteriormente tuvo una buena presentación inicial en la Copa Libertadores del 2020. Estas fueron las claves de 'Guima', con las que consolidó el equipo.



Un arco con mucha seguridad: el equipo escarlata no tenía un guardameta de mucho reconocimiento en el fútbol colombiano con Neto Volpi, que empezaba a ser resistido por el hincha escarlata en ese tiempo, pero con el proceso de Alexandre, el brasileño elevó su nivel y fue determinante cuando el equipo lo requirió.



La consolidación de la defensa: la zaga defensiva venía teniendo problemas especialmente con los centrales, Marlon Torres y Juan Pablo Segovia, quienes no se complementaban. Con la llegada del brasileño, ambos lograron elevar su nivel y terminaron siendo los mejores de la liga. En los laterales había inconsistencia especialmente por el sector derecho con mucha alternancia entre Daniel Quiñones y Juan Pablo Zuluaga, mientras que por la izquierda Edwin Velasco se potenció con el pasar de las semanas.



El mediocampo era lo mejor del equipo: quizás era la zona que mejor desempeño tuvo durante toda la era de Guimaraes, con tres piezas inamovibles con Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal y Carlos Sierra, tres jugadores que tenían tareas diferentes, pero desde lo colectivo ayudaban para tener esa conexión entre los defensores y los hombres de ataque.



Un ataque con explosividad: de ese equipo también se destacaba que tenía bastante gol y explosividad por los costados, apoyados de sus laterales en algunas ocasiones. En los extremos se encontraban Matías Pisano y Duván Vergara, y en algunas ocasiones se presentaba el cambio con Yesus Cabrera, consiguiendo surtir con balones al delantero 9 que era Michael Rangel, que tuvo tal vez su mejor etapa deportiva en el América de Cali, consiguiendo el galardón de goleador; con Guimaraes el equipo dejó de ser dependiente del delantero y si el mismo no estaba en su tarde, los mediocampistas desde sus cualidades individuales o remates de media distancia, fueron fundamentales para conseguir varios puntos importantes.



Ahora el entrenador encuentra a un grupo casi totalmente nuevo, teniendo que plantear muy bien sus estrategias y formaciones, tomando como punto de partida a los referentes, además de apoyarse en los jugadores que ya dirigió en el pasado como Torres, Paz, Sierra, Joel Graterol y Adrián Ramos donde estos dos últimos, solamente pudo tenerlos un par de semanas.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15