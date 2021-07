América de Cali evalúa realizar acciones legales contra Matías Pisano

América de Cali se pronunció este sábado de forma oficial sobre la sanción de la Fifa que le permitió inscribir jugadores nuevos en la ronda de octavos de final de la Copa Suramericana, en la que quedó eliminado frente al Atlético Paranaense, derivada de una demanda interpuesta por el abogado del argentino Matías Pisano el año pasado a raíz de la suspensión de su contrato.

Aunque el abogado Pablo Bruera explicó en su momento que el club escarlata pagó en la fecha límite, a pesar de que tenía 7 u 8 meses para hacerlo, América informó que procedió de buena forma y procedió a pagar los respectivos abonos.



Lo cierto es que las recientes incorporaciones no pudieron actuar y el conjunto rojo salió perjudicado, económica y deportivamente, por lo cual evaluará la posibilidad de iniciar acciones contra el jugador por enriquecimiento sin justa causa.

Este es el comunicado:



“América de Cali S.A., a través del presente comunicado, le informa a su afición, a los medios de comunicación y al público en general, las razones por las que se vio imposibilitado para inscribir en la Copa Conmebol Sudamericana 2021 a los jugadores que fueron contratados en este periodo de transferencias.



En primer lugar, como es de público conocimiento, la razón por la que América había sido condenado por parte de la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA (“CRD”), se dio en virtud de una demanda interpuesta por el ex jugador de la institución, el señor Matías Pisano, a través de su apoderado, el señor Pablo Bruera, mediante la cual reclamaba, entre otras cosas, el pago de dos meses y medio de salario correspondientes a los meses de abril, mayo y medio mes del mes de marzo de 2020.



América, actuando con total buena fe, y antes de que fuera emitida la decisión de la CRD procedió a realizar abonos en la cuenta del jugador Matías Pisano, mediante los cuales cubría los faltantes de los pagos correspondientes a los meses anteriormente referidos. En este punto se debe resaltar que América, al igual que las demás instituciones del fútbol colombiano, se vio totalmente golpeada en sus finanzas por ocasión de la pandemia

derivada del Covid-19. En esa medida, acordó con la mayoría de sus jugadores el pago de unas sumas fijas, iguales para todos, aplazando el pago restante para cuando la situación económica lo permitiera.



En virtud de lo anterior, para el momento en el que la CRD emitió el fallo final, y contrario a lo manifestado por el señor Pablo Bruera, América ya había pagado más del 66% de lo adeudado al jugador.



Sin embargo, y en virtud de la normatividad de los procesos disciplinarios de la Comisión Disciplinaria de la FIFA (“CDF”), esa comisión, únicamente, levanta las sanciones impuestas, una vez el acreedor (en este caso el jugador Matías Pisano) le informe que el deudor (en este caso América) ha cumplido con su obligación. Para el caso que nos ocupa, el abogado del jugador Matías Pisano, el señor Pablo Bruera, actuando con ausencia de

buena fe, se rehusó a informarle a la CDF que, en efecto, América había realizado el pago correspondiente.



Lastimosamente, y contrariando un actuar lógico de buena fe, existe una jurisprudencia de la CDF y del Tribunal Arbitral del Deporte (“TAD”) que avala este tipo de comportamientos a través del cual, algunos jugadores, se benefician de su condición de demandantes.



En esa medida, América, con toda la buena disposición para terminar de la mejor manera esta disputa, acudió al jugador para que este manifestara que, en efecto, había recibido dichos recursos en su cuenta y que, por lo tanto, América había dado cumplimiento a la decisión de la CRD, a lo que ni el jugador ni el abogado accedieron, manifestando simplemente, no haber recibido el pago.



Por esta razón, y ante la imposibilidad de inscribir jugadores, América se vio compelida a realizar el pago, nuevamente, de parte de las sumas a las que fue condenado, para que el señor Pisano, a través de su apoderado, le informara a la CDF que se había cumplido íntegramente con la obligación a cargo de nuestra institución.



Así las cosas, el nuevo pago se realizó el viernes 9 de julio de 2021, después de agotar la búsqueda de un acuerdo con el jugador. No obstante, lo anterior, por segunda ocasión, tanto el señor Bruera como el jugador se rehusaron a colaborar con la expedición del paz y salvo requerido, salvo que América emitiera un comunicado en el que manifestara un agradecimiento especial al jugador y que el jugador quedaba a paz y salvo por todo concepto con la institución.



Por todo lo anterior, el club, a través de su equipo de abogados, y con el apoyo de las instancias superiores de la Federación Colombiana de Fútbol y de la FIFA, solicitó un procedimiento especial para que la CDF hiciera una revisión de fondo del tema (labor que se venía adelantando desde finales del año 2020). A través de este procedimiento especial, América pudo comprobar con total claridad que ya había cumplido con su obligación y que

lo único que se podía evidenciar era que existía un actuar malintencionado por parte del señor Pablo Bruera, así como del jugador, para obtener casi dos (2) veces el pago por el mismo concepto.



Esa situación generó que, hasta la madrugada del 13 de julio de 2021, es decir, un día después del plazo máximo para inscribir nuevos jugadores en la Copa Conmebol Sudamericana 2021, la CDF informara que se había levantado la restricción de inscribir jugadores.



Esta decisión tardía, que hubiera podido ser fácilmente obtenida con anterioridad si el abogado del jugador Matías Pisano, el señor Pablo Bruera, hubiera manifestado que en efecto había recibido el pago a través del envío de un correo electrónico a la misma dirección de correo a la que en innumerables oportunidades manifestó no haber recibido el pago por parte de América. Por demás, hasta las 12:00 pm del día 12 de julio de 2021, funcionarios de la CDF estuvieron esperando ese comunicado que nunca apareció.



Así las cosas, no se puede concluir cosa distinta a que ni el jugador ni el apoderado tuvieron la intención de informar a la CDF que América había pagado la totalidad del valor de la condena impuesta por la CRD. Ese actuar malintencionado afectó a nuestra institución pues no solo tuvo que pagar en dos ocasiones las sumas presuntamente adeudadas, sino que se vio imposibilitado para registrar a los jugadores recientemente contratados.



Queremos dejar totalmente claro que no existió algún actuar indebido de parte de alguno de los trabajadores de nuestra institución, sino que, lastimosamente, por hechos ajenos a su voluntad, quedamos en manos de un jugador y de un abogado que solo tuvieron la intención de perjudicar los intereses de América. Para información de todos, América está evaluando la posibilidad jurídica de iniciar acciones en contra del jugador por

enriquecimiento sin justa causa.



De igual forma, queremos ratificar que, si en un actuar de buena fe, en el mes de diciembre de 2020, el jugador o su apoderado hubieran informado que habían recibido el pago de parte de América, no hubiéramos estado en esta lamentable situación que a todas luces perjudicó económica y deportivamente a nuestro equipo.



Finalmente, queremos informar que hemos hecho un llamado a los entes rectores del fútbol para que modifiquen este tipo de procedimientos los cuales permiten que personas malintencionadas terminen abusando de sus derechos en perjuicio del correcto desarrollo de los procedimientos disciplinarios a los que se debe acudir en esta industria”.