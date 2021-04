¿Regresará Carlos Sierra al América? Su préstamo finaliza en junio

Muchos se cuestionaron sobre las razones que tuvo Juan Cruz Real para hacer a un lado al volante Carlos Sierra, ficha clave en la consecución del título de liga colombiana en 2019. El jugador no terminó de gustarle al entrenador argentino y por eso consiguió salir, al menos por un semestre, del América. Ahora, con la salida del técnico, se abrió la posibilidad de volver a vestirse de rojo. La hinchada lo quiere de regreso.

El barranquillero, de 30 años, llegó en 2019 al América después de jugar en el fútbol chileno con Iquique. Fue importante en el proyecto construido por Alexandre Guimaraes, que llevó a los 'Diablos Rojos' a la estrella 14, tras 11 años de espera. Sin embargo, en mayo de 2020, el brasileño salió del equipo y en su lugar llegó el argentino Juan Cruz Real.



Sierra tuvo muy poca posibilidad después que se reanudó la competencia y sufrió con esa falta de continuidad. La hinchada lo pedía constantemente, pero el técnico ni siquiera quiso tenerlo como alternativa. Desde la tribuna tuvo que conformarse con ver una nueva final y otra estrella para el equipo.



Para 2021, la situación fue más compleja pues decidieron no inscribirlo. Él decidió buscar su salida a toda costa, al menos por un semestre, y así fue. Llegó a Deportes Tolima y su préstamo terminará en junio. Desde su llegada la equipo pijao, Sierra reconoció que su salida del América no se dio por un tema personal, sino una decisión técnica. No era del gusto de Juan Cruz y por eso tuvo que tomar otro rumbo.



Lo cierto es que con la salida del técnico, oficializada en la noche del miércoles, se abre una posibilidad para que Carlos Sierra regrese por la puerta grande a la institución. Tiene contrato hasta diciembre de 2022 y seguramente se quedará a cumplirlo.



El programa radial Zona Libre de Humo aseguró que Sierra se reintegrará el 1 de junio: "debe presentarse en Cali para iniciar trabajos con América el volante Carlos Sierra, está prestado hasta mitad de año en Tolima".