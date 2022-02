¡A seguir sumando! América buscará un nuevo triunfo contra Cortuluá

América de Cali terminó su preparación para afrontar un difícil compromiso este viernes contra Cortuluá por la fecha 4 del todos contra todos, partido que será a las 4:00 de la tarde en el Estadio Doce de Octubre de Tuluá. Los dirigidos por Osorio quieren seguir por la senda triunfadora y consolidando la táctica grupal.

El equipo luego de la simulación de juego en el entrenamiento del jueves, el grupo quedó concentrado con un total de 19 jugadores con algunas variantes, las cuales las más importante es la inclusión del delantero argentino Alejandro Quintana y el venezolano Joel Graterol, que regresó luego de los juegos de eliminatorias con su selección.



Los convocados escarlatas son:

Arqueros: Diego Novoa y Joel Graterol.

Defensas: Marlon Torres, John García, Yaliston Martínez, Eber Moreno y Elvis Mosquera.

Volantes: Didier Pino, Larry Angulo, Carlos Sierra, Juan Camilo Portilla, Edson Acevedo y Deiner Quiñones.

Delantero: Adrián Ramos, Daniel Mosquera, Emerson Batalla, Joider Micolta, Esneyder Mena y Alejandro Quintana.



El guardameta Diego Novoa dio su impresiones de lo que viene realizando el equipo y lo que será el juego: “El ánimo, la disposición de todos los jugadores andan a ‘full’, venimos pasando por un buen inicio de torneo, es importantísimo continuar en esa senda victoriosa, vamos a jugar prácticamente cerca nuestra ciudad, de nuestra gente, con ese cariño y ese amor que nos brindan a diario”.



Seguidamente añadió; “así que es importantísimo afrontar este partido de la forma correcta, de la forma que así lo amerita, vamos a seguir dejando el 100% de nuestro talento, preparación y disciplina para que sigamos sumando de a tres, qué es lo importante”.



Habló de lo difícil que será enfrentar al equipo ‘corazón’: Es un gran rival, vienen compitiendo muy bien, hemos visto ya algo del rival en los juegos anteriores y se hace fuerte de local. Es un equipo que si le das ventaja te va a hacer mucho daño, así que debemos imponer nuestra idea de juego y superarlos en base a lo que ya hemos trabajado y obviamente no dejar nada a la deriva, que es lo más importante".



Datos Previos

Cortuluá ha perdido sus últimos tres encuentros como local ante América de Cali en Primera División, después de no haber perdido ninguno de los dos anteriores en casa ante ellos (1 victoria y 1 empate). En seis compromisos en casa ante América desde 2002, Cortuluá nunca ha podido marcar más de un gol por encuentro.



América de Cali no ha ganado en sus últimos cuatro partidos como visitante en la Liga BetPlay Dimayor (1 empate y 3 derrotas), su peor racha fuera de casa desde una de nueve entre diciembre de 2019 y octubre de 2020 (6 empates y 3 derrotas).



Con tres goles y una asistencia en tres fechas, Carlos Sierra ha participado en el 80% de los goles de América de Cali (5) en esta Liga BetPlay Dimayor I-2022, más que cualquier otro jugador del conjunto caleño.



Estadio: Doce de Octubre.

T.V.: Win Sports +

Árbitro: Andrés Rojas (Bogotá).

VAR: Nicolás Rodríguez (Bogotá).



Corresponsal Futbolred Cali