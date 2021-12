América, a mirar sus fichajes con lupa: deben alcanzarle por todo 2022

Al América de Cali le llegó la hora de asumir la sanción tras la demanda que ganó Deportes Tolima, por el fichaje de Rafael Carrascal en 2019. Mientras unos equipos hacen planes para 2022, que si no resultan pueden replantear en junio, a los 'Diablos Rojos' les figuró pensar en todo y eso incluye una nómina que aguante todo el año y todos los torneos.



América no solo recibió una millonaria multa económica sino que también tendrá restricciones para inscribir jugadores en el segundo semestre. Un durísimo golpe, sin duda. Solo hará contrataciones iniciando el año y con eso tendrá que defenderse.

Por estos días, las únicas noticias que ha entregado de manera oficial el club escarlata, son tres salidas: Joao Rodríguez, Jeison Lucumí Héctor Quiñones, sin embargo, entre los muchos rumores que se registran en el nuevo mercado de fichajes, aparecen un par de nombres más que podrían dejar la disciplina que hasta ahora sigue al mando de Juan Carlos Osorio.



Se dice que el chileno Rodrigo Ureña podría salir e incluso lo vinculan como posibilidad en Once Caldas. Al otro que ven lejos es al central Marlon Torres, quien interesaría al Junior, pero que también tendría opciones en el exterior. El periodista Pipe Sierra contó a través de El Camerino que se trata de un equipo en México y otro en Brasil.



Por otro lado, Alexis Rodríguez contó detalles de una charla con el máximo accionista del América, Tulio Gómez, quien habló de seis bajas (restarían tres) y cuatro refuerzos. Cabe recordar que hay jugadores que regresan tras estar cedidos, como el caso de Daniel Quiñones quien vuelve del Deportivo Pasto. De esta manera, esperan fortalecer la plantilla para 2022.



En medio de tanta información que circula sobre los posibles fichajes para el América, se filtró la noticia del interés por Edwin Cardona, el '10' que acaba de terminar contrato con Boca Juniors y que deberá esperar a dónde lo ubica su club, el Tijuana de México. Tulio habría confirmado a Rodríguez que sí hubo una charla entre Osorio y Cardona, con un claro interés del entrenador por tenerlo, pero el club no está dispuesto a pagar su salario mensual que está por los 100 mil dólares. Esta es una de las razones por las que el tema Michael Rangel se descartó.



¿Qué otros nombres suenan en América de Cali? Además del regreso de Quiñones, del Pasto, y de Marino Hinestroza, quien volvió del Palmeiras de Brasil, América podría recuperar otro de los jugadores que tiene a préstamo. En cuanto a nuevas contrataciones, se habla de posibles acercamientos con el exjugador del Cali, Jown Cardona, quien juega para el Guangzhou City de China; el central Jean Carlo Pestaña de La Equidad y el ex-Santa Fe, Fainer Torijano, además de los laterales Eber Moreno, de Cortuluá, y Esneyder Mena, del Pasto.



Por ahora, solo suenan y suenan nombres, y el de Andrés Felipe 'Rifle' Andrade se sumó en las últimas horas. Osorio estaría haciendo sondeos con jugadores que conoce bien, que dirigió en algún momento, o que les ha seguido la pista recientemente. Sin embargo, todo dependerá de lo que pueda aguantar el bolsillo de los 'Diablos Rojos'. Tulio Gómez ya dejó claro que no se van a "enloquecer" fichando jugadores y mucho menos con altos salarios. Serán días claves para reforzar la plantilla 2022.