Tolima y Montero cortaron por lo sano: tomaron crucial decisión

La novela entre Álvaro Montero y Deportes Tolima por la no renovación de contrato y su firma con Millonarios ha generado bastante polémica, pues la noticia se dio a conocer en pleno campeonato. Pese a que se dio en los términos estipulados por la normativa de la FIFA, teniendo en cuenta que el guardameta tenía seis meses de contrato, las posiciones divididas no se hicieron esperar.



La primera decisión, desde lo deportivo, la tomó Hernán Torres. El portero no fue convocado contra América, además, su dorsal, el 31 fue tomado por Alejandro Aguilar.



En un comunicado escueto, el Deportes Tolima dio a conocer la decisión oficial “Club Deportes Tolima S.A y el jugador Álvaro Montero, de mutuo acuerdo han dado por terminada la relación laboral”.