Lo que dijo y lo que calló: la emotiva despedida de Montero al Tolima

Álvaro Montero, nuevo arquero de Millonarios, rompió su silencio después de su traumática salida de Deportes Tolima y dejó un mensaje que fue mezcla de emotividad y una que otra omisión, que no pasó desapercibida.

"Hola hincha Pijao, vivimos 4 años llenos de alegrías, de vivencias, que ustedes y yo vamos a recordar por siempre, grandes momentos, con bonitas imágenes y logros que quedarán en la historia del club, estoy agradecido con ustedes por hacer parte de todo. GRACIAS", empezó diciendo el arquero.



"Gracias por la calidez que siempre sentí de parte de ustedes cómo hinchas de verdad eternamente agradecido!

Y respaldando todo ese sentimiento me entregué al 100 x 100 dentro de cancha representando y respetando siempre la camisa ,el club y ustedes principalmente", añadió.



"Recorrimos caminos difíciles y largos pero con su entusiasmo y con apoyo siempre nos hicieron más fuertes y alcanzamos los objetivos , ser CAMPEONES ,ese es un logro que aún mantenemos y del cual los protagonistas son ustedes los cuales con orgullo aún lo ostentan", señaló, siempre con referencia a la afición, omitiendo cualquier mención a los directivos.







"Nuevamente les agradezco y me despido deseando siempre lo mejor al gran grupo , al gran equipo y a ustedes. Que más alegría vengan con el pasar del tiempo.. UN ABRAZO GRANDE Y MUCHA FELICIDAD PARA LO QUE VIENE", concluyó. Y no, nunca tuvo referencias para Gabriel Camargo o cualquier otro dirigente pijao, después de que el Tolima publicara también un comunicado en el que no hizo referencia a los triunfos del portero guajiro en el club.