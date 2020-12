Confirmado. Francesco Stifano no va más como DT de Águilas Doradas

Siguen los cambios en los equipos antioqueños de cara a la temporada 2021. Esta vez por parte de Águilas Doradas de Rionegro, la noticia es que Francesco Stifano se va de la dirección técnica tras un año de trabajo.

Con una carta emotiva, este sábado 12 de diciembre, el entrenador venezolano anunció en su cuenta de twitter que no seguirá con el conjunto del oriente antioqueño. “Un día como hoy, en 2019, llegamos a Águilas Doradas y, exactamente un año después, es momento de cerrar un ciclo que me llena de satisfacción por todo lo que logramos en una temporada tan convulsionada. Es momento de despedirnos”, indicó.



“Mi agradecimiento es absoluto e infinito a la directiva, a los jugadores y a todos los que formaron parte de nuestra estadía en Rionegro y a quienes sin miramientos confiaron en el trabajo que realizamos dando siempre lo mejor y sin guardarnos nada”, agregó Stifano.



Aunque no pudo avanzar en los torneos que disputó, donde en la Liga quedó a un punto de la entrada entre los ocho, en la Liguilla estuvieron cerca de avanzar a semifinales y en la Copa Colombia quedaron eliminados por penales contra Nacional. El estratega valoró que, en los últimos 15 partidos disputados, solo perdieron uno y dejaron al equipo con un invicto de 12 partidos sumando todas las competencias.



“Nos vamos sabiendo que solo un pasito nos faltó para cristalizar los objetivos. Pero los hechos están allí y nada hubiese sido posible sin el compromiso de todos. Nos esperan nuevos proyectos, nuevos destinos, nuevos caminos y los transitaremos con la ilusión de seguir logrando cosas importantes”, concluyó el entrenador en su carta.





