Se agita mercado de fichajes en Liga Betplay: primeras altas y bajas

Aunque la Liga Betplay I-2022 no ha terminado y está en plena disputa de los cuadrangulares semifinales, los equipos que terminaron su participación en la fase de todos contra todos, han empezado a entregar noticias en relación a la salida o llegada de jugadores. Varios de ellos iniciaron en firme su pretemporada estrenando técnico.

Deportivo Pereira: El matecaña no quiere dejar nada al azar y lo primero que hizo fue firmar al exentrenador de Nacional, Alejandro Restrepo, quien se convirtió en la primera contratación para 2022-II.



Además, el equipo pereirano también anunció la salida de los tres primeros jugadores, todos referentes: Danny Cano, Henry Rojas y José Valencia. Sin embargo, este es apenas el comienzo. Se espera un completo “revolcón” en la plantilla.



Deportivo Pasto: Otro que cada semestre le da un “sacudón” a su nómina es el elenco volcánico, que en los últimos días ha anunciado la salida de varios jugadores: César Arias, Geovan Montes, Santiago Orozco, Rubén Monges y Hassan Vergara.



Los que llegan son Johan Camilo Campaña, después de su paso por Argentinos Jrs, y Jerson Malagón, quien dejó Independiente Santa Fe.



Once Caldas: El ‘Blanco-Blanco’ confirmó la salida de los jugadores Nicolás Giraldo y Juan David Pérez, así como la llegada de Leyvin Balanta.



Jaguares: El felino oficializó la llegada del extécnico cardenal, Grigori Méndez. En relación a la plantilla de jugadores, los que no continuarán son César Carrillo, César Moya, Maicol Balanta, José Orlando Pérez, Luis Chiquillo y Carlos Tejedor; el primer nombre para reforzarse es el de Brayner de Alba.



Águilas Doradas: Los del oriente antioqueño ya confirmaron la salida de varios jugadores, entre ellos su capitán Christian Marrugo. Otras bajas son Juan Camilo Salazar y Jhon Miranda.



Alianza Petrolera: Los de Barrancabermeja anunciaron que cinco jugadores no continuarán para el segundo semestre de 2022: Carlos Moreno, Andrés Felipe Rentería, Yhormar Hurtado, Tomás Clavijo y Julián Zea.



Patriotas: Otro técnico que iniciará proceso es José Eugenio ‘Cheche’ Hernández, quien regresó al FPC para dirigir al equipo de Tunja, luego de anunciarse la salida de Arturo Boyacá.