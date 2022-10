Santa Fe espera seguir en racha para acercarse en la clasificación

Después de su importante victoria 3-2 sobre Millonarios en el clásico capitalino, resultado que los dejó en las primeras posiciones y con amplias oportunidades para clasificar dentro de los ocho, ahora el club que dirige Alfredo Arias espera seguir en buen momento en su visita a Barrancabermeja frente a Alianza Petrolera.



Para este duelo, Santa Fe llega ubicado en la cuarta posición y con 28 puntos, pero una derrota podría ocasionarle estar en peligro dentro de los clasificados en la Liga BetPlay después de estar apretada la tabla de posiciones.



Los dirigidos por Alfredo Arias pasaron una semana bastante productiva, primero con tres puntos en el clásico capitalino y luego de recuperar a sus jugadores durante los entrenamientos entre semana, el técnico uruguayo podrá contar con la mayoría de sus jugadores que enfrentaron a Millonarios, con excepción de Jonathan Barboza, quien salió expulsado en el clásico y deberá pagar suspensión.



Se espera que, para este partido, Arias utilice en su formación inicial a los jugadores que le dieron la victoria en el clásico, caso Neyder Moreno y Jefferson Rivas, acompañado de del goleador Wilson Morelo, quienes fueron importantes en ese segundo tiempo contra los de Gamero y esperan contra los petroleros ser contundentes y no terminar sufriendo como lo indicó el uruguayo, donde reconoció que ojalá que el equipo pueda jugar mejor para no sufrir tanto”.



Igualmente, Santa Fe ha demostrado en esta temporada ser uno de los equipos que más ha roto rachas negativas, pues logró en Santa Marta a Unión Magdalena tras 12 años, le sacó un empate a Nacional y su reciente juego en el clásico acabó con un dominio azul en los últimos años, por lo que ahora, contra Alianza Petrolera, se podrían sentir confiados para acabar con los resultados no favorables contra los santandereanos.



En el historial entre Santa Fe y Alianza Petrolera, los cardenales no han tenido buen rendimiento contra los petroleros en el estadio Daniel Villa Zapata, donde de los últimos cinco partidos jugados en ese escenario, apenas han salido victoriosos en un juego, que fue en 2021 donde los bogotanos se impusieron 3-0. En los otros cuatro juegos restantes, han padecido y ha sumado tres empates y una derrota.



De conseguir tres puntos en Barrancabermeja, Santa Fe llegaría a 31 puntos y estaría a una victoria de lograr la clasificación, fiesta en la que el semestre pasado no fue invitado, por lo que la obligación de seguir sumando está latente.



Estadio: Daniel Villa Zapata

Hora: 7:30 p.m.

Árbitro: Bismark Santiago

TV: Win Sports y Win +