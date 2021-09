Alianza hizo respetar su casa: goleó a Patriotas y es quinto en Liga

Alianza Petrolera hizo respetar su casa y con un contundente 3-0 sobre Patriotas de Boayacá mantiene la ilusión de clasificarse a la siguiente fase de la Liga tras llegar a 17 unidades y ubicarse en la quinta posición.

Tras un inicio confuso, el equipo que dirige Hubert Bodhert fue de menos a más y, antes de irse a los vestidores, logró irse en ventaja gracias al gol de Bayron Garcés, quien, en el minuto 38 abrió la cuenta en el estadio municipal Daniel Villa Zapata. El delantero recibió un buen pase entre líneas de John Freddy Pérez, quien había ingresado 10 minutos antes por la lesión de Andrés Morales, para definir a un palo de Carlos Mosquera, arquero de Patriotas.



El ingresó de Pérez le cambió la cara al cuadro de Barrancabermeja que, en el segundo tiempo, no sacó el pie del acelerador y pasó de ganar a golear al rojo de Boyacá, a pesar de no ser el dueño de la posesión del balón.



El segundo tanto llegó desde el punto blanco del penalti, luego de una clara infracción en el área de Mosquera sobre Yhorman Hurtado, en una acción en la que el arquero de Patriotas se vio comprometido con el error de su compañero Martín Payares, quien se confió y no vio la pierna de Hurtado cuando este intentaba cubrir el esférico que se dirigía a la línea final. Hurtado no dio por perdido el balón, lo recuperó en la línea, eludió al guardamenta y recibió la fuerte infracción. Mosquera fue amonestado y Garcés fue el encargado de enviar el balón al fondo de la red.



Con un Patriotas desinflado, Alianza aprovechó los espacios entre líneas y fue desde media distancia que John Pérez sacó un derechazo a ras de piso, para anotar el tercer tanto de la noche y sentenciar el marcador a los 78 minutos de juego.



Con la victoria en casa, Alianza alcanzó los 17 puntos y se ubica en la quinta casilla del campeonato; mientras que Patriotas no levanta cabeza y está en el puesto 18 con apenas siete unidades.