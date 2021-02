Alianza sumó más minutos sin saborear el triunfo: todo quedó en blanco

Ni Alianza Petrolera ni Once Caldas generaron mayor presencia ofensiva y más allá de un par de atajadas de Juan Serrano y Gerardo Ortiz, el partido no tuvo mucha historia por contar. Al final, un partido cerrado que terminó en blanco (0-0). Los petroleros siguen aumentando minutos sin saborear el triunfo y esta vez cedieron un punto en Barrancabermeja.

En lo corrido del primer tiempo, el equipo local buscó una sociedad entre Roger Torres, Edwin Torres y Juan Portilla, a fin de llevar peligro a predios de Gerardo Ortiz. En una par de ocasiones, Edwin intentó con un de remates a puerta, uno se fue desviado y otro lo detuvo el guardameta paraguayo, sin mayor problema. Aunque tuvieron la pelota no consiguieron desequilibrar la balanza.



El 'blanco-blanco' intentó pero poco pudo generar en materia ofensiva. Lo hizo con Ménder García y David Lemos, en una acción a los 13' que no alcanzó a conectar Marcelino Carreazo. Antes de irse a camerinos, Juan Serrano atrapó un disparo de Edwin Laszo. El 0-0 era fiel muestra de un partido cerrado y trabado en medio campo, con baja productividad en ataque.



En el complemento, Once Caldas empezó a tener más presencia adelante con el pasar de los minutos. A los 54', Carreazo remató a las manos del arquero después de una buena jugada que inició en los pies de Robert Mejía y que recibió a pase de Sebastián Hernández.



Los arqueros se hicieron importantes con atajadas que prolongaron el 0-0. Sobre los 65', el portero Ortiz le ahogó el grito de gol a Luciana Ospina, quien buscó de cabeza. Ocho minutos después, Serrano también tuvo su salvada y lo hizo tras un zapatazo de media distancia de Lazso, en el que tuvo que exigirse para sacar la pelota al córner.



Con este empate firmado en Barrancabermeja, Alianza llegó a 2 puntos y Once Caldas a 5 unidades.



Síntesis

Fecha 6 - Liga Betplay 2021-I

Alianza Petrolera 0-0 Once Caldas

Estadio: Daniel Villa Zapata

Árbitro: Edwin Trujillo



Alianza Petrolera: Juan Serrano; Santiago Roa, Luciano Ospina, Carlos Pérez, Leonardo Saldaña; Roger Torres, Jair Castillo, Juan Portilla; Edwin Torres, Jairo Molina, Bayron Garcés.

DT: Wilson Gutiérrez

Goles: No hubo

Amonestaciones: Leonardo Saldaña (90'+3)

Cambios: Cléider Alzate por Torres (58'), Sebastián Acosta por Garcés (73'), Juan David Roa por Portilla (79'), Mateo Palacios por Torres (79'), Brayan Gil por Molina (79').



Once Caldas: Gerardo Ortíz; Jesús David Murillo, Deivy Balanta, Yóiver González, Pedro Valoyes; Edwin Laszo, Robert Mejía, Sebastián Hernández, Marcelino Carreazo; David Lemos, Ménder García.

DT: Eduardo Lara

Goles: No hubo

Amonestaciones: Ménder García (29'), Yóiver González (68')

Cambios: Harrison Otálvaro por Hernández (66'), Fabio Burbano por Carreazo (67'), Adrián Estacio por Lemos (77'), Santiago Cubides por García (90'+1), Sebastián Guzmán por Mejía.