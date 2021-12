La definición y Chunga pusieron en jaque a los azules: el análisis

Millonarios logró una importante victoria, en las aspiraciones de llegar a la final de la Liga BetPlay. La mínima diferencia fue suficiente para dejar a los embajadores con vida en el tramo final de los cuadrangulares. David Silva fue el autor del gol que dejó a los de Gamero con ocho unidades, pero, hay varias cosas por analizar, teniendo en cuenta como se dio el trabajo de los azules.



Desde cómo llegó el gol y la gran cantidad de opciones que generaron de cara al arco rival, donde José Luis Chunga fue figura. Factores a tener en cuenta, desde el buen trabajo, pero, también para corregir por parte de los de Gamero.



Propuesta de visita: los embajadores son un onceno que sale a ganar en cualquier cancha. Pese a la humedad y demás, Gamero planteó un equipo para buscar el arco. De menos a más, pues tuvo que soportar la propuesta ofensiva de Alianza de ir al ataque. La paciencia en la elaboración fue necesaria.



Fue hasta el segundo tiempo que lograron la anotación, pues en frente se encontraron con José Luis Chunga, que fue fundamental para que la cuenta de tantos no fuera mayor.



Zona izquierda: Omar Bertel se ha convertido en un baluarte por su sector. En defensa, es preciso para llegar a los cierres del balón, cortó los avances de Alianza y que no llegaran a levantar la pelota. Pese a que tuvo a Arango como hombre de referencia, logró evitar que lo encararan y perdiera los duelos individuales.



En fase de ataque, siempre estuvo presente para abrir la cancha. Se combinó con Ruiz y Gómez, que fueron cambiados constantemente de sus sectores, para poder desbaratar a Alianza por izquierda. Además, se proyectó para entrar en combinación y aprovechar su velocidad, llegando a la línea de fondo.



Opciones erradas: no fue el mejor partido para Fernando Uribe, goleador del equipo y del campeonato. La presentación de pereirano dejó mucho que desear, teniendo en cuenta la cantidad de chances que tuvo de cara al arco, sin poder tener la efectividad y suerte necesaria para poder mandarla a guardar.



Tres remates al arco y tres por fuera, fue el registro de Uribe. Pero, no solo fue él, sino los jugadores en ataque. Además, hay que destacar la labor de José Luis Chunga, que tuvo un total de nueve salvadas. Diez remates al arco, además de 29 tiros desviados, mostraron el gran volumen en ataque por parte de Millonarios, teniendo la necesidad de lograr el triunfo.



Cambios fundamentales en ataque: Gamero se la jugó, dándole entrada a Jader Valencia, Juan Carlos Pereira y Emerson Rodríguez. El primero en cuestión, fue fundamental para tratar de manejar los tiempos del juego sobre el final del juego, juntándose con Bertel por izquierda, generando opciones de peligro. Además, asistió a Silva para el gol.



Por los lados de Rivaldo, fue revulsivo, tomó confianza y se atrevió a cortar por dentro, para hacer daño y sacarle petróleo a los espacios de Alianza, que de a poco, se fragmentó. Participó en la jugada del gol, al pasarle la esférica a Jader.