DIM se juega su suerte en compleja semana: visita a Alianza Petrolera

No son días sencillos para David González ni para el Deportivo Independiente Medellín que no puede perder más unidades en la Liga BetPlay 2023-I. Varios puntos se le han escapado con muchas obligaciones en juego que empiezan a sembrar importantes dudas en lo que va del semestre no solo en el certamen local sino también en la Copa Conmebol Libertadores.



Y es que, en una hinchada tan exigente como la del Deportivo Independiente Medellín, no habrá comodidad nunca y menos en un momento tan sensible en donde a David González se le ha hecho sumamente complicado entender la idea de este club que curiosamente, tiene varios jugadores del semestre pasado que ya había dirigido González. No hay entendimiento cuando hay dos delanteros y en la semana salió con solo Luciano Pons mejorando la idea.

Medellín viene de perder en condición de local en una fiesta roja que se pintó más escarlata por la victoria de América de Cali. Luego, tuvo que visitar a otro conjunto rojo en Ecuador. Contra El Nacional por la Copa Conmebol Libertadores, se complicó solito cuando había empezado ganando y perdió la oportunidad de encaminar la serie, aunque está abierta con un resultado de 2-2. La hinchada le pide que no hayan más derrotas ni empates, quieren ganar y levantar cabeza en la Liga BetPlay y en la Copa para clasificarse a la fase de grupos.



Infortunadamente y con tantas dudas, Medellín tendrá que remar contra la corriente en una semana compleja. Visita a Alianza Petrolera por Liga BetPlay y luego deberá recibir a El Nacional en busca de superar la serie y clasificar a la fase de grupos. Para hacerlo, tendrá que decidir qué hacer en el certamen local con varias bajas, especialmente la más sensible de Andrés Ibargüen que estará afuera por seis a siete semanas, casi dos meses. Sumado a Ibargüen, otro fichaje como Jonathan Marulanda tampoco podrá estar por una lesión de un mes, y se le suman Yulián Gómez y David Loaiza, este último que sufrió un golpe contra el conjunto ecuatoriano de visita.



Una semana compleja con importantes bajas, pero que David González sabe que no puede perder. Su trabajo está en juego en medio de un partido crucial por la Liga BetPlay contra Alianza Petrolera y de seguir, sabe que tendrá que jugársela toda contra El Nacional por Copa Conmebol Libertadores.



Alineación probable:



Andrés Mosquera Marmolejo; Jhon Palacios, Andrés Cadavid, Víctor Moreno; Jordy Monroy, Andrés Ricaurte, Daniel Torres, Daniel Londoño; Ever Valencia, Felipe Pardo y Luciano Pons. DT: David González.



Fecha: domingo 26 de febrero

Hora: 8:30 P.M.

​Estadio: Daniel Villa Zapata

​Árbitro: Ferney Trujillo (Casanare)

​TV: Win Sports +