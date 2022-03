Dayro Moreno le aguó la celebración a Alianza Petrolera en el clásico

Alianza Petrolera y Bucaramanga protagonizaron un entretenido partido, intenso en los dos tiempos, de ida y vuelta, con múltiples opciones de ataque y efectividad. Al final, sellaron un 2-2 tras las anotaciones de Brayan Fernández y Luis Angulo por los locales; Dayro Moreno convirtió por la visita.



Con este resultado, Alianza llegó a 13 puntos, mientras que Bucaramanga llegó a 12 unidades.

El primer tiempo fue para el dueño de casa: dos goles y buenas intervenciones del arquero José Luis Chunga. Primera aproximación y la pelota se fue al fondo. Transcurrían los 17 minutos cuando Daniel Moreno envió un centro desde costado derecho; Brayan Fernández apareció solo en el área y empalmó de cabeza, después de un sostenido en el aire. ¡Golazo!



La respuesta del Bucaramanga fue casi automática, sin embargo no contaba con que Chunga se haría protagonista. El leopardo intentó a los 26' con un balón al espacio, remató y tras el rebote quiso sorprender al guardameta. José Luis, muy seguro bajo los tres palos, desvió a un costado.



Y como el que no los hace los ve hacer, llegó muy pronto el segundo de Alianza. Apenas pasó un minuto cuando el equipo de Hubert Bodhert liquidó aprovechando los espacios y sacando ventaja de la velocidad de Luis Angulo. Pase de Fernández y definición del joven talento de 17 años, quien remató de borde interno, con toda la personalidad, por encima de Juan Camilo Chaverra.



Bucaramanga siguió intentando pero cada vez que se acercó encontró una buena respuesta de Chunga. Esta vez, el portero de Alianza salvó su arco en una triple atajada. Casi a "quemarropa". Con el 2-0 se fueron al descanso.



El equipo leopardo salió con otra actitud y en un parpadeo cambió la historia a través de Dayro Moreno. El veterano atacante marcó el descuento a los 5 minutos, después de un centro de Juan Gabriel Marcelín, quien apenas tocaba su primera pelota. Dayro le estampó la cabeza y la mandó al fondo. Nada pudo hacer Chunga.



Apenas pasaron cinco minutos cuando llegó el 2-2. Pase de Sherman Cárdenas y Moreno castigó con un derechazo, que alcanzó a rozar la espalda de Leonardo Saldaña y tras estrellarse en el vertical, se fue al fondo.



Con los goles del Bucaramanga, Alianza pareció perder los papeles y aunque el técnico intentó recomponer el camino moviendo sus fichas, no consiguió recuperar lo perdido. El equipo de Armando Osma terminó haciéndolo mucho mejor en el Daniel Villa Zapata. Al final, comandados con su dupla de experiencia, Sherman-Dayro, lograron llevarse un punto en el clásico santandereano.