Águilas se relajó en el liderato: A. Petrolera dio noticia en los ocho

El equipo de Lucas González llegó a Barrancabermeja con un invicto de cinco partidos y después de superar 3-1 a Santa Fe. Sin embargo, Águilas Doradas terminó estrellándose ante un efectivo Alianza Petrolera que acaricia la clasificación a los Cuadrangulares Semifinales.



Águilas Doradas, que no pudo contar con José Contreras y perdió a Juan David Valencia por lesión, terminó atajando con su tercer arquero, el juvenil Héctor Arango.



Al final, el doblete de Pablo Bueno le dio el triunfo a los aurinegros en el Daniel Villa Zapata; Jhon Freddy Salazar anotó el descuento.



Con este resultado, las Águilas se mantienen en la punta con 32 puntos mientras que Alianza Petrolera llegó a 27 y escaló de la quinta hasta la tercera casilla, desplazando a Boyacá Chicó y América de Cali.



El duelo en Barrancabermeja tuvo mejores opciones en el primer tiempo, en donde se firmaron los tres goles. El complemento resultó luchado en el medio campo y sin mucho trabajo para los arqueros.



Lucas González perdió muy temprano al arquero Valencia, quien apareció en el once reemplazando a Contreras. Transcurría el minuto 12 y en la primera acción ofensiva del partido, Luis Miguel Angulo terminó estrellándose con el guardameta. Juan David Valencia sufrió una lesión en el dedo meñique y tuvo que ser sustituido.



Sobre los 30', diez minutos después de su ingreso, el arquero Arango tuvo su primera aparición. Fue exigido tras una acción por izquierda con Pedro Franco. Lo que no pudo evitar el golero de Águilas fue la anotación de Pablo Bueno a los 40'. Rubén Manjarrés apareció por la espalda de Yhorman Hurtado y se la jugó con Edwin Torres, quien sacó un centro que los sorprendió a todos. El delantero apareció sin marca al medio y la mandó al fondo.



La reacción del equipo antioqueño se dio cuatro minutos después. Remate de Auli Oliveros y atajada de José Luis Chunga que terminó de rebote en poder de Jhon Freddy Salazar. El atacante no perdió oportunidad y puso el 1-1.



Antes de irse al descanso, cuando se jugaba el minuto 4 de adición, Pablo Bueno convirtió el 2-1. Todo nació en un intento de pase de Jesús David Rivas que cortó Manjarrés. El volante metió un pase al vacío para el delantero argentino, quien apareció sobre el punto penalti y castigó por segunda vez a Arango.



Al final, Alianza Petrolera consiguió mantener la diferencia (2-1) sobre Águilas, que terminó jugando con un hombre menos tras la expulsión de Anthony Vásquez. El equipo del oriente antioqueño no brilló como de costumbre pero logró mantenerse al frente de la Liga Betplay I-2023.