Alianza Petrolera se mantiene en los ocho: así venció a Once Caldas

Alianza Petrolera venció 2-1 a Once Caldas en un partido crucial para entrar a los cuadrangulares y que también jugaba en la tabla del descenso en la Liga BetPlay II-2023.



El equipo de Barrancabermeja llegó a 22 puntos en 14 fechas, y se convirtió en el séptimo equipo en superar la barrera de las 20 unidades. El séptimo puesto en la tabla de posiciones lo motiva, mientras que Once Caldas quedó en la casilla 13, con 16 puntos.



Alianza se puso arriba en el marcador al minuto 22: tras un tiro de esquina y un cabezazo de Edwin Torres, apareció llegando de atrás Royscer Colpa, quien remató y puso el 1-0.



El partido fue más para el local. Al minuto 45+1, Efraín Navarro puso el 2-0 para Alianza con un golazo, tras potente remate al borde del área del Once.



En el segundo tiempo, Once Caldas descontó al 47’, gracias al goleador histórico Dayro Moreno, quien sigue buscando el récord de máximo anotador del fútbol colombiano.



Sin embargo, no le alcanzó anímica y futbolísticamente al Once, y no encontró revulsivo para igualar el marcador.